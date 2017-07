Brasil recebe segunda edição do Mazda Road to Indy

(UF2000)

Pelo segundo ano consecutivo, um kartista brasileiro terá a chance de representar o país e concorrer ao prêmio de 200 mil dólares do shootout do Mazda Road to Indy, que acontecerá em dezembro, em Laguna Seca, nos Estados Unidos. A disputa pela vaga no Brasil acontecerá no dia 26 de agosto no kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri (SP), dentro da sexta etapa da Copa São Paulo Light de Kart.

Poderão concorrer à vaga os pilotos da categoria Graduados com idade entre 15 e 24 anos. O vencedor da etapa garante sua participação no shootout ao lado de pilotos de diversos países. O prêmio de 200 mil dólares dá ao campeão a chance de disputar a USF2000, primeiro estágio do programa para pilotos que almejam chegar à Fórmula Indy. A categoria possui carros de motores 2 litros e 140 cavalos de potência.

“Este ano, decidimos unir forças a um dos principais campeonatos de kart do país e realizar a escolha do vencedor do Mazda Road to Indy Brasil dentro da Copa SP Light. Os pilotos inscritos para disputar a sexta etapa na categoria Graduados, com idade permitida pelo regulamento, já estarão automaticamente concorrendo à vaga na final mundial”, conta Paulo Carcasci, representante do Mazda Road to Indy no Brasil, organizador e responsável técnico pelo evento no país.

Na edição passada, o vencedor brasileiro foi o paulista Marcel Coletta. Ao longo do ano, cerca de 400 pilotos de 20 campeonatos em cinco continentes brigaram pela vaga. Na final, Coletta enfrentou outros 17 competidores de várias nacionalidades. O brasileiro – na época com 15 anos - foi o mais jovem na disputa e o único que ainda não competia em monopostos, mas destacou bastante seu aprendizado.

“O Mazda Road to Indy cresce a cada ano. O projeto é o único no mundo onde um piloto pode dar sequência a sua carreira dependendo apenas do seu talento e resultados. Ele começa pela USF2000 e, se vencer a categoria, ganha a temporada na Pro Mazda, depois Indy Lights, até chegar à Indy”, lembra Carcasci, que é heptacampeão brasileiro de kart, campeão europeu de Fórmula Ford, campeão da F-3 Japonesa, além de vencedor da Gold Cup na F 3000, e que atualmente é coach internacional para pilotos.

Carcasci também destaca o crescente interesse de jovens pilotos brasileiros pelos campeonatos nos Estados Unidos. “Temos o Matheus Leist fazendo muito sucesso já na Indy Lights, o Victor Franzoni liderando a Pro Mazda, com o Carlos Cunha também andando muito bem, além do Lucas Kohl e da Bruna Tomaselli na USF2000 e isso aumenta a visibilidade das competições por aqui”, completa.

O Mazda Road to Indy é um dos projetos mais bem sucedidos para a formação de pilotos no mundo. A Mazda passou a dar seu nome ao projeto em 2010 e desde o seu lançamento pilotos de diversos países já passaram pelas competições. Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Finlândia, Irlanda, Coréia, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Espanha, Grã-Bretanha, Venezuela e Zimbábue já tiveram representantes no grid, mostrando seus talentos em circuitos mistos, de rua e ovais nos EUA.