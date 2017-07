Copa Truck inicia treinos em Caruaru

(Rodrigo Ruiz/MF2)

Duas sessões de treinos livres, ambas com duração de uma hora, abrem nesta quinta-feira a programação da etapa de Caruaru da Copa Truck, primeira rodada dupla da Copa Nordeste. Excepcionalmente, as corridas no Autódromo Internacional Ayrton Senna serão realizadas no sábado com expectativa da presença de grande público da Capital do Agreste e região. Os torcedores pernambucanos poderão torcer por seus representantes, Beto Monteiro, que acaba de se tornar o primeiro campeão da categoria com a conquista da Copa Centro-Oeste, e o estreante Sérgio Ramalho.

Equipes e pilotos deveriam começar a chegar nesta quarta-feira a Caruaru, distante cerca de 135 quilômetros de Recife. Monteiro passou a véspera na capital de Pernambuco atendendo a compromissos com a imprensa sem esconder o otimismo com a possibilidade de voltar a subir ao pódio. “O truck da Iveco é muito consistente em ritmo de corrida e isso será fundamental num circuito que é muito técnico para os pilotos, mas também exige bastante do equipamento”, destacou.

Monteiro reconhece que o êxito imediato de Felipe Giaffone – estreou no complemento da Copa Centro-Oeste em Campo Grande e levou todos os 51 pontos em disputa, com pole, duas vitórias e duas melhores voltas – não pode ser menosprezado. “Sempre digo que ali existe a fusão de um ótimo truck com um piloto fantástico. Ele é inegavelmente o cara a ser batido, até porque tem um excelente retrospecto e ganhou várias vezes em Caruaru, mas estou pronto para estragar a festa dele”, avisou o recifense.

Ingressos continuam à venda em diversos pontos de Caruaru e também do Recife e região metropolitana. Os locais podem ser consultados no site oficial www.copatruck.com.br. Além da Copa Truck, estarão em ação os carros das categorias Marcas e Pilotos e Superturismo.

Programação:

Quinta-feira

09h00/10h00 – Marcas e Pilotos e Superturismo (1º treino livre)

11h00/12h00 – Marcas e Pilotos e Superturismo (2º treino livre)

13h00/14h00 – Copa Truck (1º treino livre)

14h10/15h10 – Marcas e Pilotos e Superturismo (3º treino livre|)

15h20/16h20 – Copa Truck (2º treino livre)

Sexta-feira

09h00/10h00 - Copa Truck (3º treino livre)

10h30/11h00 – Superturismo (treino classificatório)

11h10/11h40 – Marcas e Pilotos (treino classificatório)

12h10/13h40 – Copa Truck (treino classificatório)

Sábado

09h20 – Superturismo (1ª etapa)

11h25 – Marcas e Pilotos (1ª etapa)

14h08 – Copa Truck (1ª etapa da Copa Nordeste)

14h46 – Copa Truck (2ª etapa da Copa Nordeste)