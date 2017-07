ACO homologa uso de protótipos LMP3 nas 12 horas da Gulf

(Foto: Divulgação)

A ACO confirmou na manhã desta terça-feira 11, que a classe LMP3 que faz parte das 12 horas disputada no circuito de Yas Marina em Abu Dhabi, vai competir sob homologação da entidade francesa.

Lançada em 2015, a classe LMP3 vem conquistando espaços em diversos campeonatos pelo mundo. Além da participação na Asian LMS e European Le Mans Series, os pequenos protótipos também estão disputando a IMSA, VdeV, LMP3 Cup Championship na Inglaterra e FRD LMP3 Series na Ásia.

A classe é a porta de entrada para o mundo do endurance, com custos acessíveis. O objetivo é subir de nível, disputando a classe LMP2 e chegando ao ápice, o Mundial de Endurance e 24 horas de Le Mans, com protótipos LMP1.

“A classe LMP3 está crescendo com força em todo o mundo e equipes e pilotos estão procurando oportunidades adicionais para correr os seus carros. Vemos as 12 Horas da Gulf como uma excelente oportunidade para aumentar o catálogo de provas da ACO apoiado eventos para protótipos LMP3”. Comentou o diretor da Asian LMS, Cyrille Taesch Wahlen.

“O apoio do ACO representa uma importante validação do trabalho que temos realizado em cooperação com o Yas Marina Circuit, ao longo dos últimos seis anos. No ano passado, foi testada com sucesso a compatibilidade dos carros LMP3, uma corrida originalmente desenvolvida em torno dos carros GT3. O feedback que recebemos foi muito positiva, e nós acreditamos que os carros LMP3 são o elemento ideal para adicionar a nossa corrida, ajudando a criar uma mistura perfeita entre GT e protótipos.” Comemora Andrea Ficarelli, promotor da prova.