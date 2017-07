European Le Mans Series e Le Mans Cup divulgam inscritos para Red Bull Ring

ELMS (esq) e Le Mans Cup, chegam ao Red Bull Ring. (Fotos: ELMS e LM Cup)

A próxima etapa do European Le Mans Series e Le Mans Cup ocorre entre os dias 22 e 23 de junho no circuito de Red Bull Ring na Áustria. Serão 36 carros disputando a ELMS e 21 a Le Mans Cup.

Treze protótipos estão confirmado na classe LMP2. A G-Drive lidera com Léo Roussel e Memo Rojas. A dupla terá a companhia de Nicolas Minassian, que substitui Ryo Hirakawa. Vencedores em Silverstone, a United Autosports está com 33 pontos, 10 a menos que a G-Drive. William Owen, Hugo de Sadeleer e Filipe Albuquerque buscam mais uma vitória na série.

Lista ELMS

Dezessete protótipos LMP3 estão confirmados. A briga entre os líderes da classe será intensa. O Ligier #17 da equipe Ultimate Team são os líderes da série. Estão com 33 pontos, cinco à frente do Liger #18 da M.Racing-YMR e do #3 da United Autosports. Os vencedores da etapa de Silverstone, Sean Rayhall e John Falb ocupam o quarto lugar com 27 pontos, à frente do Norma #30 da M.Racing-YMR que detém 26 pontos.

Na classe GTE, três Ferrari,, dois Aston Martin e um Porsche buscam a vitória na Áustria. Os vencedores em Le Mans e na última etapa da ELMS em Monza, a Ferrari #66 da equipe JMW Motorsports, são o destaque. Rob Smith vai partilhar o modelo italiano com Jody Fannin e Jonny Cocker.

Darren Turner vai dividir o Aston Martin #99 com Andrew Howard e Ross Gunn. Os vencedores em Silverstone, o Vantage #90 da TF Sport lidera na classe com 44 pontos, 9 à frente da Ferrari da JMW. Em terceiro aparece o Porsche #77 da equipe Proton Competition.

21 carros pela Le Mans Cup

Após o Road to Le Mans, as equipes que disputam o Le Mans Cup, se dirigem a Áustria para a terceira etapa do campeonato. Na classe GT3, são seis os inscritos. Os líderes da classe Tom Jackson e Ahmad Al Harthy, vencedores nas duas baterias do Road to Le Mans, não estarão participando desta etapa.

Lista Le Mans Cup

Em segundo no campeonato, Lee Mowle e Phil Keen estão confirmados no Mercedes #7 da equipe Lee Mowle Racing, e devem alcançar a liderança. Com 10 pontos separando os quatro primeiros, a equipe britânica tem 29,5 pontos, 5,5 à frente de Cédric Mézard e Steeve Hiesse que competem com o Lamborghini #8 da SVC Sports Management. Em terceiro o também Lamborghini #46 da equipe Ebimotors de Emanuele Busnelli e Fabio Babini.

Com quinze carros, a classe LMP3 é a maior do grid. Serão 14 protótipos Ligier e apena um Norma M30. Os líderes, Jean Glorieux e Alexander Toril, lideram a classe com Norma #3 da DKR Engineering. Com 10 pontos a menos aparece o Ligier #79 da Nielsen Racing de Colin Noble e Anthony Wells.