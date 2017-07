Pelo Old Stock Race, Opalas ganham numeral no painel traseiro

(Barbara Bonfim/OSR)

A direção da Old Stock Race vai implantar a partir da 5ª Etapa uma identificação a mais em seus carros, que passam a ter o numeral no painel traseiro logo após a lanterna esquerda.



A novidade ajuda a direção de prova e comissários a identificar melhor os carros em situações onde haja alguma dúvida, traz uma melhoria no layout do conjunto e também auxilia fotógrafos, cinegrafistas e mídia em geral no reconhecimento dos opalas em pista, além de lembrar o charme das corridas do passado.



"A identificação na traseira é uma inovação ao mesmo tempo uma assinatura na identidade da categoria, trazendo um ar mais nostálgico, nesse mar de tecnologia de hoje, onde mal se enxerga o numero dos carros." Disse Paulo Solariz, diretor da Old Stock Race.



A próxima etapa da Old Stock Race está marcada para o dia 30 de julho, dentro da programação do Campeonato Paulista de Automobilismo.