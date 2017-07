Antonella Bassani vai em busca de título no Campeonato Brasileiro de Kart

(Foto: Edson Costa)

Férias de julho no Beto Carrero World: esse é o compromisso de Antonella Bassani nessa semana (11 a 15 de julho). A catarinense de Concódia está em Penha (SC) para a disputa da 52ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, sua segunda participação na principal competição do país. Ela vai correr na categoria Cadete, que tem o grid mais numeroso entre todas as 19 do evento, com 50 participantes. E se dentro desse grupo ela já é uma das poucas meninas - há apenas mais uma na mesma classe -, se considerarmos todos os 551 inscritos, a participação feminina é de apenas 0,54%, com três garotas no total. Apesar disso, Antonella é uma das fortes concorrentes ao título.

A pilota de 14 anos tem um ótimo retrospecto no Kartódromo do Beto Carrero. Neste ano, ela venceu a 2ª etapa da Copa SPR Light, realizada há 20 dias e válida como Open do Brasileiro, e também ficou em 2º lugar na 1ª rodada, em maio. Apreciadora do traçado, que tem curvas de alta e baixa velocidade, Totti confia em brigar pelas primeiras posições no campeonato. Bassani, que tem o apoio da Prefeitura de Concórdia, corre com chassi Tecspeed pela equipe Alex Racing, e em sua categoria, os motores são fornecidos pela organização e sorteados entre os pilotos.

Vice-campeã Sul-Americana de Rotax em 2016, Antonella começou no kart aos 4 anos e meio. A partir daí, participou de diversas competições no Sul do país, em pistas como Concórdia, Caçador, Brusque, Tarumã, entre outros. Sua carreira é marcada por uma grande superação, após um grave acidente em 2013, quando teve de passar por uma cirurgia pulmonar. Após seis meses, Totti voltou às pistas e retomou a rota ascendente, voltando a participar de importantes campeonatos, como o Brasileiro de Kart de 2015, no Velopark (RS). Ela também foi se estabelecendo nos principais campeonatos estaduais, como a Copa São Paulo KGV - que participa de forma regular e está buscando vaga no Mundial de Rotax, em Portugal -, como uma piloto aguerrida e que está em grande fase, mas que sabe que tem de trabalhar muito para buscar seus objetivos.

“Chego muito preparada para o Campeonato Brasileiro, e meu objetivo é brigar forte por esse título. Com certeza será muito difícil, tem pilotos do Brasil todo e ótimos concorrentes, mas vou trabalhar bastante com minha equipe e fazer meu melhor. Gosto bastante da pista do Beto Carrero, pois é seletiva, com curvas de alta e de baixa e também porque é uma pista que conheço bem e onde obtive bons resultados. Venho de uma sequência boa e estou confiante que vou levar um troféu na mala de volta para Concórdia”. Comenta Antonella Bassani.

Para o campeonato deste semana, a programação de pista em Penha começou nesta terça-feira, com os treinos livres, que acontecem até quarta. Na quinta, acontece a tomada de tempos e então os pilotos serão divididos em quatro grupos, que se enfrentam entre si em três baterias classificatórias até sexta-feira. Os resultados dessas provas definem o grid de largada da grande final, no sábado, que terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv a partir das 19h30.