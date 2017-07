Pelo Brasileiro de Kart, Antonella Bassani crava a pole position na categoria Cadete

(Foto: Divulgação)

Dentre os mais de 550 pilotos inscritos no Campeonato Brasileiro de Kart, uma jovem catarinense vem se destacando. Vinda de Concórdia, no oeste do estado, Antonella Bassani - uma das 3 mulheres participantes do evento - fez a volta mais rápida e garantiu a pole position na categoria Cadete, que conta com 45 pilotos, sendo a mais numerosa da competição.

Desde os primeiros treinos no Kartódromo do Beto Carrero, em Penha (SC), Totti confirmou que seria uma das fortes concorrentes ao título da Cadete, ficando no top-10 em três dos quatro treinos oficiais. Com uma vantagem de 0.065s para o segundo colocado, ela marcou no último minuto da tomada de tempos uma volta que a tirou do 40º lugar para a pole position. Assim, ela assegura o primeiro lugar para largada nas três baterias classificatórias, que serão realizadas nesta sexta-feira, quando todos os pilotos - agora divididos em quatro grupos -, se enfrentam entre si. A soma do resultado destas define o grid de largada para a grande final, quando apenas 34 pilotos disputam o título de Campeão Brasileiro, no sábado, a partir das 19h30 e com transmissão ao vivo pelo canal Sportv.

“Me preparei muito para o Brasileiro, então fico muito feliz com essa pole position. Consegui acertar a volta no último minuto! Como são muitos pilotos, esse foi um primeiro passo importante, mas vou seguir concentrada para os próximos desafios, porque nada está garantido. Amanhã temos as baterias classificatórias, e vou buscar os melhores resultados possíveis para ter uma boa posição de largada na grande final”. Comenta Antonella Bassani.

Confira o resultado da tomada de tempos da Cadete:

1) 2-Antonella F. Bassani (FAUESC), 1:00.151

2) 386-Gabriel Lucatel de A. Moura (FAUESC), 1:00.216, à 0.065

3) 27-Matheus F. S. Carvalho (FADF), 1:00.324, à 0.173

4) 43-Felipe Malinowski dos Santos (FPRA), 1:00.331, à 0.180

5) 107-Eduardo Palu de Araújo (FPRA), 1:00.357, à 0.206

6) 5-Henrique Nacif Magioni (FMA), 1:00.375, à 0.224

7) 198-Vinicius Costa Mercez (FAUGO), 1:00.380, à 0.229

8) 58-Enzo Marins (FAUESC), 1:00.387, à 0.236

9) 10-João A. P. Pinheiro Filho (FADF), 1:00.395, à 0.244

10) 7-Guilherme Quinteiro (FASP), 1:00.412, à 0.261

11) 77-Waldir Doerner Neto (FAEMT), 1:00.412, à 0.261

12) 30-Vinícius Tessaro (FADF), 1:00.495, à 0.344

13) 53-Gabriel Gutierrez Malucelli (FPRA), 1:00.527, à 0.376

14) 273-Enzo Bettamio (FASP), 1:00.609, à 0.458

15) 62-Nicolas Victor C. Chon (FASP), 1:00.614, à 0.463

16) 73-Luigi Galina Di Lazzaro (FMA), 1:00.672, à 0.521

17) 12-José A. S. de Siqueira (FAERJ), 1:00.673, à 0.522

18) 165-Lucas da Silva Mendes (FAEMT), 1:00.696, à 0.545

19) 88-Luca S. S. Neuenschwander (FMA), 1:00.700, à 0.549

20) 23-Daniel Ben David Murakami (FASP), 1:00.702, à 0.551

21) 129-Felipe Galvão Falk (FPEA), 1:00.780, à 0.629

22) 15-Enzo P. Rossi (FADF), 1:00.796, à 0.645

23) 22-Pedro Ayoub (FASP), 1:00.850, à 0.699

24) 21-Matheus Cristian Schillo (FPRA), 1:00.862, à 0.711

25) 11-Maria E. B. Nienkotter (FAUESC), 1:00.872, à 0.721

26) 13-Gustavo de Luka e Souza (FMA), 1:00.881, à 0.730

27) 1-Miguel Piovan (FASP), 1:00.935, à 0.784

28) 99-Enzo Falquete (FPRA), 1:00.965, à 0.814

29) 18-Akyu Myasava (FPRA), 1:01.007, à 0.856

30) 67-Thiago D. Ferreira (FPRA), 1:01.010, à 0.859

31) 6-Arthur Dacorregio Silva (FAUESC), 1:01.080, à 0.929

32) 133-Nicolas M. O. Romanhole (FPRA), 1:01.104, à 0.953

33) 69-Pedro Clerot (FADF), 1:01.133, à 0.982

34) 46-Kevin E. de Oliveira Lima (FAUGO), 1:01.165, à 1.014

35) 218-Rafael Balvedi Vasco (FPRA), 1:01.166, à 1.015

36) 20-Marcelo B. Ribeiro (FASP), 1:01.270, à 1.119

37) 101-Thyago L. L. Gobbi (FAUESC), 1:01.281, à 1.130

38) 87-Wagner G. B. Hernandes (FASP), 1:01.340, à 1.189

39) 188-Bernardo Athayde (FAUESC), 1:01.546, à 1.395

40) 60-Dimas Mota (FAUESC), 1:01.565, à 1.414

41) 28-Fabrício André R. Filho (FPEA), 1:01.575, à 1.424

42) 96-Joaquim C. M. Marques (FMA), 1:01.687, à 1.536

43) 8-Enzo M Rocha (FASP), 1:01.873, à 1.722

44) 505-Wagner Eduardo de O. Santilli (FASP), 1:03.527, à 3.376

45) 115-Gonçalo J. Scherer (FGA), 1:03.752, à 3.601