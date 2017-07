Nelsinho Piquet termina entre os 10 primeiros em Nova York pela Fórmula E

(Fotos: Divulgação)

Uma promissora corrida acabou com um gostinho de quero mais para Nelsinho Piquet nas ruas de Nova York. Na primeira prova da rodada dupla deste fim de semana pela FIA Fórmula E, o piloto da NextEV sofreu com problemas no primeiro carro e, mesmo assim, quase marcou pontos, ficando em 11º.

Depois de um bom sétimo lugar no grid, Nelsinho tentou atacar na largada, mas espalhou no primeiro cotovelo e caiu para nono. Logo no começo, porém, Piquet Jr. recuperou um posto após ultrapassar o belga Jerome D'Ambrosio. Logo depois, D'Ambrosio acertou a traseira do carro de Nelsinho na saída de um dos grampos do traçado de Nova York. Apesar de o carro não ter sofrido danos, Piquet Jr. teve de tirar o pé logo em seguida depois que a temperatura da bateria começou a subir.

Com isso, o brasileiro caiu posições volta a volta e entrou nos boxes para a troca de carro numa distante 16ª colocação, o que praticamente o tirava da briga por um lugar na zona de pontuação. "Nosso grande problema foi a temperatura do motor, que começou a esquentar muito. Tive de tirar o pé e deixar todo mundo passar, não tive o que fazer. Já no segundo carro, tive de desligar a regeneração para não esquentar os motores também"

Com o segundo carro, Nelsinho começou uma corrida de recuperação mesmo com problemas também. Com ultrapassagens e contando ainda com acidentes de competidores que estavam à sua frente, Piquet terminou na 11ª posição, a apenas 0s904 do top10.

Neste domingo, o primeiro campeão mundial da categoria de carros elétricos volta à pista às 10h (de Brasília) para o treino classificatório da segunda corrida, que será disputada quatro horas depois.