Lucas di Grassi diminui distancia para Sébastien Buemi pela Fórmula E em Nova York

A Fórmula E estreou nas ruas de Nova York com a primeira prova do final de semana na tarde deste sábado (15). A abertura da penúltima etapa da temporada teve a vitória do britânico Sam Bird, da DS Virgin Racing. Lucas di Grassi, depois de largar da décima posição, somou 12 pontos ao fazer excelente prova de recuperação para chegar em quarto lugar – a um passo do que seria seu sétimo pódio da temporada. A dupla 100% francesa da Techeetah, formada por Jean-Eric Vergne e Stéphane Sarrazin completaram os três primeiros de uma corrida extremamente disputada pelos apertados 1.953 metros do traçado nova-iorquino.



“Largamos em décimo depois de uma classificação difícil. Tivemos de trocar a bateria do carro com o qual eu iria me classificar, e acabei tendo de ir para a sessão com o outro carro, e acabou não saindo muito bem, porque ainda fui atrapalhado na minha melhor volta por uma bandeira amarela, e tive de reduzir a velocidade”, contou o brasileiro, sabendo que teria de fazer uma corrida cerebral para somar o maior número possível de pontos.



Apesar de apertado, o circuito oferecia pontos de ultrapassagem. “Na corrida foi uma briga muito grande na largada e também na prova toda, com muitas disputas. Terminar em quarto foi excelente. São mais 12 pontos na conta. Era o que precisávamos ter feito hoje”, afirmou Lucas, que diminui para 20 pontos sua desvantagem em relação a Sébastien Buemi, da e.Dams, líder do campeonato – 157 a 137.



Neste domingo (16), a categoria dos carros elétricos tem mais uma batalha na “Big Apple”. Novos treinos livres, classificação e uma corrida com seis voltas a mais do que a realizada hoje – serão 49 voltas em vez das 43 completadas neste sábado.



“Amanhã é um dia completamente novo, com uma corrida muito mais longa, com seis voltas a mais. Então a gente vai ter que melhorar o carro um pouco mais – ainda não estávamos no nosso melhor em termos de velocidade -, e tentar conquistar mais pontos do que fizemos hoje. Por isso o trabalho de amanhã vai ser para vencer ou terminar no pódio, o que seria ótimo. De qualquer forma, o trabalho de hoje foi feito; a equipe está de parabéns, todos fizeram o possível. Agora vamos levantar a cabeça e partir com todo o foco para amanhã”, conclui o piloto da ABT Schaeffler Audi Sport.



O canal Fox Sports exibe a prova também ao vivo neste domingo. A programação se inicia com a exibição da classificação às 9h30 e logo depois, às 11, o canal mostra a reprise da primeira corrida; a partir das 16h30, o Fox Sports começa a transmissão da corrida 2, que tem largada às 17 horas (de Brasília).



ePrix de Nova York – Corrida 1 – Resultado (Top-5):

1. 2 Sam Bird (DS Virgin Racing) – 43 voltas

2. 25 Jean-Eric Vergne (Techeetah) – a 1s354

3. 33 Stéphane Sarrazin (Techeetah) – a 4s392

4. 11 Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport) – a 6s155

5. 6 Loïc Duval (Faraday Future Dragon Racing) – a 8s428



Classificação do Campeonato (Top-5):

1. Sébastien Buemi – 157 pontos

2. Lucas di Grassi – 137

3. Felix Rosenqvist – 86

4. Nicolas Prost – 76

5. Sam Bird - 72