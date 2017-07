Antonella Bassani sobe ao pódio pelo Brasileiro de Kart em Penha

Mario Ferreira

“Esse campeonato vai marcar minha história”. Assim a jovem Antonella Bassani definiu sua participação na 52ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, finalizado neste sábado (15), no Kartódromo do Beto Carrero. A catarinense de Concórdia foi o grande destaque da categoria Cadete - a mais numerosa do evento com 45 pilotos -, com a pole position em todas as quatro corridas da competição, uma vitória nas baterias classificatórias e uma bela corrida na final, quando liderou algumas voltas e brigou pelo título até a última curva, garantindo o 3º lugar no pódio.

Vice-campeã Sul-Americana de Kart Rotax em 2016, Antonella foi uma das três meninas entre os mais de 550 inscritos no principal campeonato nacional, e desde as primeiras atividades provou que seria uma das fortes concorrentes ao título de Campeão Brasileiro. Ela esteve sempre no top-10 nos treinos livres, e na tomada de tempos, marcou a volta mais rápida entre os 45 participantes. Assim, garantiu o 1º lugar no grid de largada das três provas classificatórias, disputadas na sexta-feira. Nestas, conquistou um 2º, um 5º lugar e uma vitória, e assegurou novamente a pole position para a corrida decisiva.

A grande final foi realizada no início da noite de sábado, com inédita transmissão ao vivo do canal Sportv, e teve um roteiro emocionante, como de praxe na Cadete. Antonella largou na pole position e conseguiu segurar a primeira posição por algumas voltas, até ser ultrapassada por José Pinheiro Filho, mas seguiu de perto seu adversário. Poucas voltas depois, Vinícius Tessaro e Enzo Bettamio se aproximaram e também entraram na disputa, com várias trocas de posições entre os quatro nas voltas finais. Na 12ª e última volta, Bettamio pulou de 4º para 1º e conquistou o título. Antonella foi junto, chegou a estar em 2º e cruzou a linha de chegada em 3º lugar, a apenas 0.030s do vice-campeonato, que ficou com João Filho. Vinícius Tessaro, em 4º, e Vinicius Mercez, em 5º, completaram o pódio da Cadete em Penha (SC).

“Esse campeonato vai marcar a minha história! Claro que queria o título e busquei isso até o final, mas estou feliz porque consegui me classificar bem, largar na pole position em todas as corridas, vencer uma das corridas e estar competitiva em todos os momentos. O kart estava muito bom e agradeço o trabalho da equipe Alex Racing. Terminar um campeonato tão difícil quanto o Brasileiro no pódio, com o 3º lugar, num grid cheio de bons pilotos, é muito importante e fico satisfeita com o que conseguimos fazer aqui nessa semana”. Comenta Antonella.

Satisfeita com o resultado, Antonella destacou sua evolução e o grande trabalho feito em conjunto com sua equipe durante toda a semana, e também na preparação para o Brasileiro. Agora, Totti já olha para os próximos desafios, a partir de agosto, quando retoma a disputa da Copa São Paulo KGV, onde busca classificação para a Rotax MAX Challenge Grand Finals, considerada as Olimpíadas do Kart, em novembro, em Portugal.

Final do 52º Campeonato Brasileiro de Kart - cat. Cadete:

1) 273-Enzo Bettamio (FASP),

2) 10-João A. P. Pinheiro Filho (FADF), à 0.254

3) 2-Antonella F. Bassani (FAUESC), à 0.284

4) 30-Vinícius Tessaro (FADF), à 0.401

5) 198-Vinicius Costa Mercez (FAUGO), à 6.893

6) 165-Lucas da Silva Mendes (FAEMT), à 7.265

7) 77-Waldir Doerner Neto (FAEMT), à 7.266

8) 62-Nicolas Victor C. Chon (FASP), à 11.439

9) 58-Enzo Marins (FAUESC), à 11.697

10) 99-Enzo Falquete (FPRA), à 11.840

11) 6-Arthur Dacorregio Silva (FAUESC), à 13.803

12) 60-Dimas Mota (FAUESC), à 13.975

13) 386-Gabriel Lucatel de A. Moura (FAUESC), à 15.811

14) 88-Luca S. S. Neuenschwander (FMA), à 16.062

15) 67-Thiago D. Ferreira (FPRA), à 16.585

16) 133-Nicolas M. O. Romanhole (FPRA), à 16.820

17) 5-Henrique Nacif Magioni (FMA), à 17.510

18) 27-Matheus F. S. Carvalho (FADF), à 18.784

19) 73-Luigi Galina Di Lazzaro (FMA), à 21.620

20) 7-Guilherme Quinteiro (FASP), à 21.757

21) 129-Felipe Galvão Falk (FPEA), à 22.014

22) 53-Gabriel Gutierrez Malucelli (FPRA), à 22.069

23) 188-Bernardo Athayde (FAUESC), à 22.097

24) 218-Rafael Balvedi Vasco (FPRA), à 22.357

25) 23-Daniel Ben David Murakami (FASP), à 22.389

26) 13-Gustavo de Luka e Souza (FMA), à 22.521

27) 1-Miguel Piovan (FASP), à 22.646

28) 505-Wagner Eduardo de O. Santilli (FASP), à 22.650

29) 15-Enzo P. Rossi (FADF), à 22.755

30) 21-Matheus Cristian Schillo (FPRA), à 28.944

31) 101-Thyago L. L. Gobbi (FAUESC), à 29.970

32) 107-Eduardo Palu de Araújo (FPRA), à 31.526

33) 28-Fabrício André R. Filho (FPEA), à 4 voltas

34) 43-Felipe Malinowski dos Santos (FPRA), à 5 voltas

35) 69-Pedro Clerot (FADF), à 8 voltas

36) 18-Akyu Myasava (FPRA), à 10 voltas