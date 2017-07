Pela Fórmula E, Lucas Di Grassi fecha rodada de Nova York com 5º lugar

(Foto: Audi)

Lucas di Grassi somou 22 pontos no final de semana que marcou a estreia da Fórmula E em Nova York e diminuiu de 32 para apenas 10 pontos a desvantagem em relação ao líder do campeonato, Sébastien Buemi. O quarto e o quinto lugares conquistados neste sábado e domingo no bairro do Brooklyn deixam o brasileiro com boas chances de lutar pelo título na rodada dupla final que acontece em Montreal, no Canadá, daqui a duas semanas, em 29 e 30 de julho.



As vitórias no final de semana nova-iorquino ficaram com o britânico Sam Bird, da DS Virgin Racing. As corridas tiveram 43 e 49 voltas, respectivamente, comprometendo um pouco a disputa por posições na segunda prova em virtude da maior necessidade de se economizar energia, especialmente sem nenhuma intervenção do safety car – apenas dois períodos curtos de bandeira amarela ocorreram.



Di Grassi, que lutou para encontrar o melhor acerto de seu carro, fez o possível, ganhou posições e pontos importantes. Situação que lhe coloca com possibilidades de disputa pelo campeonato. “Nosso carro não esteve bom neste final de semana, com estas condições de pista e temperatura mais altas, e por isso não conseguimos acertar. Isso se refletiu de maneira bem clara sobretudo nos treinos de classificação, e largando para trás a missão fica mais difícil”, diagnosticou.



Lucas lembrou, no entanto, da subida de desempenho dos carros da DS Virgin e da Mahindra. As duas equipes foram o destaque as corridas em Nova York. “Mesmo largando na frente, não tínhamos a mesma velocidade da Virgin e da Mahindra. Agora vamos trabalhar para tentar entender porque não conseguimos atingir o potencial esperado”, afirmou.



“Então, os 22 pontos conquistados aqui em Nova York foram o máximo que pudemos fazer. Fizemos o possível com um carro que não estava rápido. De qualquer forma, partimos para Montreal dez pontos atrás do Buemi. O campeonato continua completamente aberto, com 58 pontos em jogo na final. Vai ser muito difícil, mas vamos para o tudo ou nada, dando 100% do nosso potencial”, conclui o piloto da Audi.



ePrix de Nova York – Corrida 1 – Resultado (Top-5):

1. Sam Bird (DS Virgin Racing) – 49 voltas

2. Felix Rosenqvist (Mahindra) – a 11s381

3. Nick Heidfeld (Mahindra) – a 12s319

4. Pierre Gasly (Renault e.Dams) – a 12s355

5. Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport) – a 23s451



Classificação do Campeonato (Top-5):

1. Sébastien Buemi – 157 pontos

2. Lucas di Grassi – 147

3. Felix Rosenqvist – 104

4. Sam Bird - 100

5. Nicolas Prost – 84