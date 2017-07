Gianluca Petecof sofre acidente no final do Brasileiro de Kart em Penha

Bruno Gorski

Bastaram poucas voltas na grande final do Campeonato Brasileiro de Kart para Gianluca Petecof mostrar porque é um dos grandes expoentes da nova geração do automobilismo nacional. Na decisão da categoria Sudam Graduados, que teve transmissão ao vivo do canal Sportv na noite deste sábado (15), o representante da Academia Shell Racing largou em 9º lugar, após um início difícil na competição. Na largada, Petecof pulou para 4º e seguiu avançando com uma sequência de voltas mais rápidas, até assumir a liderança, com uma bela manobra saindo de 3º para o 1º lugar na volta 11. Faltando menos da metade da prova, ele se encaminhava para conquistar o bicampeonato na mais importante competição nacional, até ser acertado em cheio por um adversário, causando o abandono precoce de ambos.

Com 33 pilotos, a categoria Sudam Graduados é uma das mais competitivas entre as 19 do evento, recheada de pilotos experientes e que fizeram intensa preparação para o Brasileiro, treinando antes no Kartódromo do Beto Carrero, em Penha (SC) e desenvolvendo seus equipamentos ao longo do ano. Gianluca, que vem se dedicando às competições europeias e fazia sua estreia na categoria Sudam Graduados, teve um início difícil nos treinos livres e na tomada de tempos com o motor, que nesta categoria é fornecido pela organização e sorteado entre os pilotos. Na sexta, ele conseguiu melhorar sua perfomance, e assim, com a soma dos resultados das três baterias classificatórias, garantiu a 9ª posição no grid de largada da final.

A decisão foi marcada por intensas disputas por posições ao longo do pelotão, com algumas baixas, como o incidente que tirou Petecof da corrida. O título da Sudam Graduados ficou com André Nicastro, mas o momento da bandeirada final também foi marcado por um forte acidente entre Ollin Galli e Lucas Okada, 2º e 3º colocados, respectivamente, com Okada voando para fora do kart após contato com seu adversário - mas nada de grave aconteceu ao piloto.

“Depois de um começo bem difícil para o final de semana, não esperava esse desfecho. Larguei com muita vontade e estava me encaminhando para o bicampeonato, mais um título com a Academia Shell Racing, mas daí teve aquele imprevisto e acabou ali. Importante ressaltar que foi um sonho de criança realizado, disputei a final do Brasileiro contra grandes pilotos, muitos deles que eu vejo desde que comecei a correr, como o Andre Nicastro, que venceu. Estou satisfeito por mostrar o que estou aprendendo na Europa, chegar na final contra quem anda aqui o ano todo, trabalha diariamente no equipamento, realmente foi sensacional. Agora, voltamos para o Europeu, onde estamos evoluindo a cada etapa”. Comenta o piloto

Agora, Gianluca Petecof volta seu foco para a disputa das duas últimas etapas do Campeonato Europeu de Kart da FIA, onde está em franca evolução. Após uma vitória em uma das baterias classificatórias na Itália, o paulista de 14 anos fez duas grandes finais na Espanha e em Le Mans, na França, e agora segue para Finlândia e Suécia, em duas semanas seguidas.