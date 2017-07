Lucas Kohl chega na quinta posição pelo USF2000 em Toronto

(Indianapolis Motor Speedway, LLC Photo)

Lucas Kohl conquistou neste sábado (15), quinta colocação na prova que abriu a sexta etapa da USF2000 nas ruas de Toronto, no Canadá. O jovem piloto, que tem o circuito de rua como um dos seus favoritos teve uma atuação fantástica. Largando na 12ª posição do grid soube administrar bem seus adversários e ganhar nada menos do que sete posições.

“Foi uma corrida difícil, tomei cuidado nas primeiras voltas pra não me envolver em nenhum acidente e depois fui buscando as posições e me aproveitando de algumas situações da corrida para as ultrapassagens”, revelou o gaúcho de 19 anos.

Neste domingo, na corrida 2 que encerrou a única etapa da categoria fora do Estados Unidos, um incidente na largada tirou Kohl já na largada da prova. “Meio frustrante já que estávamos vindo de uma sequencia de bons resultados, mas corrida é isso. As vezes as coisas não saem como queremos. O mais importante é que saímos daqui na sétima posição no campeonato”, finalizou.

A próxima etapa da USF2000 acontece também Mid-Ohio, nos dias 29 e 30 de julho.