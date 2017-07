Denis Pedrosa vence pela Fórmula Vee em Mato Grosso do Sul

(Foto: Claudio Larangeira/Divulgação FVee)

Denis Pedrosa deu show na estreia da Fórmula Vee em Campo Grande e conquistou uma vitória histórica para o automobilismo do Mato Grosso do Sul. Foi também a primeira vez que Denis Pedrosa pilotou um FVee. E ele mostrou todo seu talento: venceu o GP de domingo e ficou em segundo na prova realizada no sábado, ambas no Autódromo Internacional de Campo Grande.

“Foi uma estreia espetacular, tanto para mim como para Campo Grande”, disse Pedrosa. “O carro é espetacular, uma delícia de dirigir e acredito que tem tudo para ganhar espaço em nosso Estado.”

Denis Pedrosa comprovou sua fama de um dos melhores pilotos sul-mato-grossenses. Aos 40 anos, ele tem no currículo o pentacampeonato estadual de Marcas, o bicampeonato de kart e um título de rali.

Na vitória de domingo, com 11 carros, ele largou na penúltima posição, determinada pela inversão do grid pela classificação da prova de sábado. Logo nas primeiras voltas, ele já estava em segundo.

Nas últimas voltas, Pedrosa travou um duelo sensacional com o jovem santista Lélio Assumpção e com Suzane Carvalho, uma das pioneiras da velocidade no país. No final, Denis assumiu a ponta e venceu após 18 voltas. Os três ficaram separados por menos de 1 segundo.

“O Denis fez um excelente trabalho neste fim de semana. Correu muito bem as duas provas que disputou e pode, com certeza, ser um piloto muito competitivo na FVee”, afirmou Wilsinho Fittipaldi, consultor da categoria.

Um dado curioso: nas duas provas, Denis pilotou o carro autografado em maio por Rubens Barichello, após um teste para o programa Acelerados. “É realmente um carro especial”, disse. De fato, o carro número 27 venceu quatro provas da FVee desde a assinatura de Rubinho.

No sábado, Denis largou em terceiro e em seguida segurou a segunda posição até o final. A vitória foi do paulista Zigomar Júnior, a sua primeira na Fórmula Vee.

Ainda no sábado, foi disputada uma outra prova, apenas com pilotos de Campo Grande. Denis Pedrosa não participou. A vitória foi de Sérgio Benoni, que também jamais havia andado num carro de fórmula.

FVee anuncia nova prova em Campo Grande

Após as três provas neste fim de semana, em comemoração aos 50 anos da FVee no Brasil, Wilsinho Fittipaldi considerou a estreia em Campo Grande um sucesso. E aproveitou para anunciar uma nova prova da categoria, ainda este ano.

O próximo GP será disputado nos dias 4 e 5 de novembro, em acordo firmado com a Federação de Automobilismo do Mato Grosso do Sul.

“Os pilotos sul-mato-grossenses aprovaram e gostaram muito de nossos carros. Além disso, recebemos muitos torcedores no autódromo. Por isso só temos que agradecer pelo carinho que recebemos e vamos trazer a Fórmula Vee novamente em novembro”, afirmou Wilsinho.

Classificação do GP da FVee disputado domingo (16/7), em Campo Grande:

1)Denis Pedrosa, 31min34s280

2)Lélio Assumpção, a 0s530

3)Suzane Carvalho, a 0s790

4)Cristiano Denardi, a 24s510

5)Renato Gouveia, a 54s380

6)Toninho da Luz, a 1min10s690

7)Luis Domingues, a 1 volta

8)João Marcelo Cunha, a 2 voltas

9)Paulo Cesar Bepe, a 8 voltas

10)Zigomar Júnior, a 10 voltas

11)Paulo Cesar Santos, a 13 voltas

Classificação do GP da FVee disputado sábado (15/7), em Campo Grande:

1)Zigomar Júnior, 29min52s450

2)Denis Pedrosa, a 12s350

3)Paulo Cesar Bepe, a 18s820

4)Lelio Assumpção, a 18s890

5)Flávio Leit, a 1min09s810

6)Renato Gouveia, a 1min19s040

7)Luis Domingues, a 2 voltas

8)Paulo Cesar Santos, a 6 voltas

9)Cristiano Denardi, a 6 voltas

10)Celimary Meirelles, a 7 voltas

11)João Marcelo Cunha, a 7 voltas

Classificação da prova exclusiva para pilotos de Campo Grande, no sábado (15/7):

1)Sergio Benoni, 26min04s140

2)Fabio Anache, a 34s200

3)Luciano Fonseca, a 1min25s500

4)Willian Saad, a 1 volta

5)Richard Lino, a 1 volta

6)Daniel Victor, a 1 volta

7)Luciano Kiwi, a 2 voltas

8)Maurício Pontes, 5 voltas