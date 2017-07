Felipe Giaffone espera corrida difícil em Fortaleza pela Copa Truck

(Fabio Oliveira/Radical Motors/MF2)

O paulista Felipe Giaffone já traçou a estratégia para a rodada dupla que decide a Copa Nordeste domingo em Fortaleza – o segundo dos três torneios regionais que a categoria está promovendo em sua temporada de estreia nas pistas brasileiras. “Pode soar até meio estranho falar dessa forma numa fase tão boa como a que estou atravessando, mas vou correr fazendo as contas e marcar os meus rivais. O mais importante agora é sair o Ceará com o título nas mãos”, anuncia o piloto da Volkswagen, que depois das duas provas em Caruaru assumiu a ponta da classificação com 46 pontos e dois de vantagem sobre Wellington Cirino, seu mais próximo perseguidor.

O momento de Giaffone na Copa Truck é mesmo dos mais positivos. Desde Campo Grande, onde correu perla primeira vez, ganhou três das quatro provas, saiu duas vezes na pole e conquistou duas melhores voltas. O retrospecto na capital cearense poderia ser outro trunfo – ganhou no Autódromo Virgílio Távora em 2007 -, mas ele lembra que as circunstâncias agora são totalmente diferentes. “Estou encarando Fortaleza como uma pista totalmente nova, porque as configurações mudaram. Vamos correr no sentido oposto do traçado original e os trucks são outros. Então, acredito que todos sairão do zero e o que aconteceu até agora não vai contar”, acentua.

Giaffone reconhece que o crescimento da Mercedes-Benz em Pernambuco, onde André Marques conquistou a primeira vitória da marca e Cirino garantiu a dobradinha com um dos seus dois segundos lugares no agreste, é preocupante. Mas admite que, em Fortaleza, o desconhecimento do circuito pode jogar a seu favor. “A Mercedes está melhor onde é preciso mais tração, mas só vamos saber se este será o caso depois dos treinos iniciais. De qualquer forma, o que quero é chegar na frente deles ou até mesmo logo atrás, se isso for suficiente para eu ser campeão.”

O público local poderá tomar os primeiros contatos com os astros da Copa Truck já nesta quinta-feira na carreata pela orla de Fortaleza. Débora Rodrigues, Wellington Cirino, Renato Martins e Adalberto Jardim são presenças confirmadas. Os “brutos” partirão às 11 horas do Posto Shell da Avenida Santos Dumont, 2035, Aldeota, e seguirão pela Avenida Barão Stuart, passando depois pela Avenida Beira-Mar e Avenida Vicente de Castro, onde a ação será encerrada diante do Iate Clube.