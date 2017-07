Seletiva de Kart Petrobras define primeiros finalistas em Santa Catarina

(Fábio Oliveira / Radical Motors)

A partir desta terça-feira (dia 18), tem início no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), a segunda fase da 52ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. E a disputa será ainda mais especial para os pilotos da categoria Graduados. Além da briga pelo título nacional, três kartistas serão selecionados para a final da Seletiva de Kart Petrobras 2017.



As vagas para concorrer a maior premiação da modalidade no país serão distribuídas para os três melhores colocados na decisão do Brasileiro, que estejam dentro do regulamento da Seletiva (pilotos entre 15 e 18 anos e que não tenham sido campões do evento em edições passadas).



Nesta terça e quarta-feira (18 e 19), os pilotos terão dois treinos livres por dia para acertarem seus karts. Na quinta-feira (20), será realizada a tomada de tempos e a primeira bateria classificatória, com 15 voltas. Na sexta (21), serão mais duas provas classificatórias. As corridas vão definir o grid de largada da grande final, que acontecerá no sábado (22), a partir das 11h30 (com transmissão ao vivo do SporTV).



Nas baterias classificatórias, serão atribuídos pontos para os pilotos, de acordo com suas posições nas provas. A ordem de largada da final será definida pela menor soma de pontos perdidos nas três baterias. O vencedor da final será o campeão brasileiro.



“Teremos quase 30 pilotos inscritos na categoria Graduados e acredito que será uma luta intensa, com baterias muito competitivas. Alguns ex-campeões da Seletiva, como o atual Marcel Coletta, o Vinícius Papareli e o Olin Galli estarão na disputa, mas não podem mais concorrer à vaga. Mas isso só eleva o nível da competição e teremos outros jovens kartistas na briga. Estou bastante animado para mais um início de temporada”, destacou Binho Carcasci, organizador e idealizador da Seletiva de Kart Petrobras desde 1999.



A final da Seletiva 2017 terá mais uma vez 12 kartistas. Além da etapa em Penha, os demais classificados (sempre três por evento) serão conhecidos em Minas Gerais (18 de agosto), Aldeia da Serra (23 de setembro) e Paraíba (14 de outubro). A data e local da final serão divulgados em breve.



O campeão da 19ª edição da Seletiva de Kart Petrobras vai faturar 85 mil reais, o vice-campeão 8 mil reais e mais um piloto será premiado, com os três participando de um programa de orientação, que inclui teste com monoposto de base na Europa, treino em carro de turismo no Brasil, experiência em simulador de F-1 e muito mais.



Veja a programação da categoria Graduados:



Quinta-feira

9h45 às 9h55 – Treino de aquecimento

11h00 às 11h10 – Tomada de Tempo

12h35 às 12h50 – 1ª Prova Classificatória (15 voltas)



Sexta-feira

9h15 às 9h25 – Treino de aquecimento

10h55 às 11h10 – 2ª Prova Classificatória (15 voltas)

12h35 às 12h50 – 3ª Prova Classificatória (15 voltas)



Sábado

8h09 às 8h19 – Treino de aquecimento

11h30 às 11h50 – Final (20 voltas)



Os pilotos inscritos na categoria Graduados:

Allan Croce (SP)

André Nicastro (RJ)

Arthur Leist (RS)

Augusto Fontanella (RS)

Bruno Bertoncello (RS)

Dennis Dirani (SP)

Edgar Bueno Neto (PR)

Gabriel Paturle (MG)

Gabriel Sereia (SP)

Gustavo Justo (RS)

Jeam Morlo (SC)

Lucas Nogueira (MG)

Lucas Okada (DF)

Lucca Croce (SP)

Marcel Della Coletta (SP)

Mateus Zardo (SC)

Murilo Della Coletta (SP)

Nathaniel Bueno (PR)

Olin Galli (RJ)

Pedro Bianchini (PR)

Pedro Goulart (RS)

Pedro Gurgacz (PR)

Sérgio Crispim (PB)

Vinícius Ponce (SP)

Vinícius Papareli (SP)



O calendário da 19ª edição da Seletiva de Kart Petrobras: *



Fase Classificatória

1ª Etapa – 22 de julho – Penha (SC) – Campeonato Brasileiro de Kart

2ª Etapa – 18 de agosto – Vespasiano (MG) – Taça Minas Gerais de Kart

3ª Etapa – 23 de setembro – Aldeia da Serra (SP) – Copa SP Light de Kart

4ª Etapa – 14 de outubro – João Pessoa (PB) – Copa Brasil de Kart



Final

Data e Local a serem definidos