Felipe Fraga marca pole em Curvelo pela Stock Car

Com excelente histórico no Circuito dos Cristais, o atual campeão da Stock Car comprovou que conhece bem a pista de Curvelo (MG). Após liderar a segunda parte do treino classificatório, Felipe Fraga manteve seu domínio durante o Q3 e faturou pela primeira vez na temporada a Pole Position HERO. O piloto da Cimed Racing Team vai largar na frente pela sexta vez na carreira, a segunda consecutiva no Circuito dos Cristais, onde venceu uma das provas da rodada dupla realizada no ano passado.

“Essa cidade me dá sorte, no ano passado consegui pole e vitória aqui. Estávamos esperando esse resultado faz tempo, trabalhamos muito e a equipe merece. Espero concluir esse resultado amanhã, porque só a pole não adianta, precisamos voltar a vencer corridas e marcar pontos. Espero fazer uma boa largada. Acredito que o Daniel Serra opte por fazer uma prova mais conservadora. Preciso da vitória e vamos com tudo amanhã”.

Ele terá ao seu lado o vencedor da Corrida do Milhão e líder do campeonato, Daniel Serra. O piloto da Eurofarma RC lamentou não ter conquistado sua segunda pole seguida, a terceira na temporada, mas promete brigar pela vitória em Curvelo, onde não teve bons resultados em 2016.

“Estou um pouco desanimado. A minha volta poderia ser um pouco melhor, a diferença para o Fraga foi pequena e poderia ter conquistado a pole. Tínhamos um carro muito bom nos treinos com pneu usado e com novos não melhoramos. Largar em segundo é bom, nosso carro estava melhor para corrida do que para classificação. Se tiver chance de ganhar, vou tentar, mas vai depender muito do ritmo da corrida”, lembrou o líder do campeonato.

Q1

Divididos em dois grupos, os 30 pilotos entraram na pista para selecionar os 15 mais rápidos que avançam à segunda fase do treino classificatório. Julio Campos fez o melhor tempo, seguido por Felipe Fraga, Ricardo Mauricio, Felipe Lapenna, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Daniel Serra, Max Wilson, Cacá Bueno, Átila Abreu, Gabriel Casagrande, Denis Navarro, Rafael Suzuki, Allam Khodair e Vitor Genz. Rubens Barrichello não repetiu o bom desempenho das etapas anteriores e vai largar em 19º.

Q2

Na segunda parte do treino classificatório, os 15 mais rápidos da sessão anterior entram na pista ao mesmo tempo para brigar por uma vaga entre os seis melhores. Desta vez, Felipe Fraga fez o melhor tempo, seguido por Daniel Serra, Ricardo Mauricio, Ricardo Zonta, Julio Campos e Thiago Camilo. O pentacampeão, Cacá Bueno, e o terceiro colocado no campeonato, Max Wilson, não avançaram à próxima fase.

Q3

Os seis melhores pilotos do treino classificatório entram na pista separadamente para uma única volta lançada para definir quem será o Pole Position Hero da sexta etapa da categoria, em Curvelo. Com um ótimo desempenho no primeiro setor da pista, Felipe Fraga garantiu a Pole Position HERO, seguido por Daniel Serra, Ricardo Mauricio, Ricardo Zonta, Thiago Camilo e Julio Campos.

Veja como ficou o grid de largada para a Corrida 1 deste domingo:

40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - 1:22.244 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1:22.315 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1:22.341 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1:22.643 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1:22.688 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:22.996 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - 1:22.322 65 Max Wilson (RCM Motorsport) - 1:22.359 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - 1:22.451 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - 1:22.488 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 1:22.521 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1:22.533 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1:22.574 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - 1:22.694 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - 1:22.840 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - 1:22.837 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1:22.915 Galid Osman (Ipiranga Racing) - 1:22.947 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1:22.957 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - 1:22.983 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - 1:23.117 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1:23.155 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) - 1:23.205 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) - 1:23.243 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:23.249 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1:23.296 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - 1:23.388 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - 1:23.659 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - 1:23.703 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - 1:23.766

