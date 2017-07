Marco Cozzi vence a primeira bateria em Curvelo pelo Brasileiro de Marcas

(Fábio Davini/Vicar)

Não há presente melhor para um piloto de automobilismo do que ganhar uma corrida no dia do seu aniversário. Completando 36 anos nesse sábado (22/07), Marco Cozzi largou em segundo, ultrapassou o pole Raphael Reis e segurou a pressão de Gaetano di Mauro para conquistar a vitória da primeira corrida da rodada dupla no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Completaram o pódio Raphael Reis, Gaetano di Mauro, Gabriel Robe e Vitor Baptista.

O piloto da Rsports chega a sua sétima vitória no Brasileiro de Turismo, sendo a sua primeira na temporada 2017. “Nunca tinha corrido no meu aniversário. Essa vitória vai ter um gosto especial, porque não esperava os meus adversários tão fortes. Consegui abrir vantagem, aumentando o desgaste do carro, mas o ponto chave para a vitória foi a volta rápida antes da janela para reabastecimento”, comentou o dono do carro #23.

Largando na pole, Raphael Reis chegou a cair para quarta colocação durante a prova, mas se recuperou e comemorou os pontos conquistados. “Fiz a pole e sabíamos que tínhamos um carro rápido. Meu objetivo era marcar pontos, vinha de etapas não muito boas e conseguimos alcançar parte da nossa meta hoje”.

Gaetano di Mauro superou os problemas nos freios e cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, se isolando na liderança do campeonato, já que Pietro Rimbano abandonou a corrida. “Estou com um problema nos freios desde os treinos devido a temperatura da pista aqui. Conseguimos somar bons pontos para o campeonato e é isso que vale”, comentou.

A segunda corrida da rodada dupla do Campeonato Brasileiro de Turismo será realizada neste domingo, às 09h10. Confira o resultado final da primeira prova.

1. 23 Marco Cozzi (Rsports) - 22 voltas em 39min54s

2. 77 Raphael Reis (W2 Racing) - a 2s299

3. 11 Gaetano di Mauro (W2 Racing) - a 3s819

4. 35 Gabriel Robe (Motortech) - a 4s301

5. 120 Vitor Baptista (Full Time Academy) - a 5s228

6. 777 Pedro Saderi (MRF Motorsport) - a 21s490

7. 177 Luca Milani (C2 Team) - a 1 volta

8. 86 Gustavo Frigotto (RKL Competições) - a 1 volta

9. 17 Pietro Rimbano (RKL Competições) - a 9 voltas

10. 7 Giulio Borlenghi (Full Time Academy) - a 14 voltas

11. 117 Gustavo Myasava (MRF Motorsport) - a 16 voltas

12. 19 Mateus Muniz (Motortech) - a 19 voltas

13. 46 Tuca Antoniazzi (Motorsport) - a 21 voltas

14. 78 Lucas Peres (L3 Motorsports) - Não largou

15. 84 Fernando Croce (C.A. Competições) - Não largou

Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas

Classificação do campeonato (5 primeiros):

1.Gaetano di Mauro - 96

2. Gabriel Robe - 93

3. Pietro Rimbano - 83

4. Luca Milani - 78

5. Gustavo Frigoto - 71