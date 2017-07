Única mulher na categoria, Bruna Genoin estreia na Sprint Race em Interlagos

Divulgação

A catarinense Bruna Genoin terá um novo desafio nas pistas a partir deste fim de semana (28 a 30 de julho). A pilota de 18 anos fará sua estreia na Sprint Race Brasil, na quarta etapa do campeonato, e disputará também as outras quatro rodadas restantes da temporada. Única representante feminina no grid oficial da categoria neste ano, Bruna dá o primeiro passo em sua carreira em carros de turismo, almejando subir para o Campeonato Brasileiro de Turismo e Stock Car nos próximos anos.

Destaque nas competições de Drift nacional nas últimas duas temporadas, a pilota natural de Blumenau foi vice-campeã do Sul-Brasileiro de Kart, 3º lugar na categoria Rotax Max na preliminar das 500 Milhas de Kart e também Revelação no Campeonato Brasileiro de Drift.

“Estou muito animada com minha estreia na Sprint Race e com mais esse passo na minha carreira. A expectativa para a temporada é evoluir a cada etapa, conseguir aprender o máximo possível. Nunca andei no carro, então estrear justamente na Corrida dos Convidados será incrível, pois teremos a presença de pilotos de diversas categorias no grid, como a Stock Car, e assim podemos absorver mais informações e dicas. Sei que a Sprint Race é muito disputada, então vou fazer meu melhor a cada sessão, para conhecer mais o carro e ganhar experiência, para ano que vem poder disputar o título”, comentou Bruna Genoin.

Em seu sexto ano de existência, a Sprint Race Brasil tem se consolidado como uma importante categoria de base para os pilotos que deseja seguir em competições de carros de turismo, com diversos cases de sucesso, como o de Guilherme Salas, atualmente na Stock Car, e Gaetano de Mauro, que briga neste ano pelo título do Brasileiro de Turismo, entre outros. A categoria conta com chassis tubulares e motores V6 de 270 cavalos de potência, todos preparados por uma única equipe da organização, garantindo assim o equilíbrio nas disputas. São 17 corridas ao total no ano, divididas em oito eventos, dos quais três já foram realizados.

Para o organizador da Sprint Race, Thiago Marques, “É especial ter uma mulher na categoria, pois ainda é algo diferente, inovador. A Bruna é uma jovem pilota que não tem muita experiência no automobilismo, mas acreditamos que com o talento que demonstrou ter nas outras modalidades, ela assimilará rapidamente o aprendizado e, até o final do ano, acreditamos que estará mais afiada, disputando boas posições e quem sabe ficando entre os primeiros colocados e no pódio”, explicou.

A etapa de Interlagos, a quarta do ano, marca também a Corrida de Convidados na Sprint Race, onde todos os pilotos titulares dividem seus carros com pilotos convidados - o parceiro de Bruna será anunciado em breve. As atividades de pista começam nesta sexta-feira (18), com três sessões de treinos livres. No sábado, acontece a classificação e duas corridas, sendo uma delas a Corrida de Convidados, e no domingo, mais uma corrida dos pilotos que disputam o campeonato regularmente.

As corridas terão transmissão em VT nos canais BandSports, Play TV, Programa Ultrapassagem e Programa Acelerados - no SBT e no YouTube (youtube.com/acelerados).

Confira a programação para a quarta etapa da Sprint Race 2017 - #GuestRace

Sexta feira, 28/07

9h10 às 9h40 – 1º treino oficial

14h05 às 14h35 – 2º treino oficial

18h05 às 18h35 – 3º treino oficial



Sábado, 29/07

9h às 9h10 – Classificação

14h55 - Corrida 1 (15 min + 1 volta)

17h40 - Corrida 2 - Convidados (20 min + 1 volta)



Domingo, 30/07

9h45 - Corrida 3 (15 min + 1 volta)



Calendário 2017 - próximas etapas:

4ª Etapa - 29 e 30/07 - Interlagos (SP) - #Guest Race

5ª Etapa - 19 e 20/08 - Curitiba (PR) - #SetUpFree

6ª Etapa - 23 e 24/09 - Velo Città (SP)

7ª Etapa - 04/11 - Londrina (PR) - #NightChallenge

8ª Etapa 8 - 02 e 03/12 - Curitiba (PR) - #Pontos Dobrados