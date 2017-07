Brasileiro de Endurance desembarca em São Paulo para os 500km de Interlagos

Google Plus

Líderes da P2 - Mauro Kern e Paulo Sousa (Rodrigo Guimarães/MS2)

Depois de uma disputa acirrada em Curitiba, o Campeonato Brasileiro de Endurance volta às pistas neste final de semana para a disputa dos 500 km de Interlagos - Chevrolet Absoluta. No total, um grid com mais de 40 carros entre protótipos e GTs está confirmado para a prova que acontece neste final de semana em um dos templos sagrados do automobilismo mundial e que é válida pela terceira etapa da competição.

Na categoria GP1, a liderança é de Marcel Visconde e Ricardo Maurício. A dupla que acelera a bordo de um Posche 911 assumiu a ponta da tabela após a vitória em Curitiba e, agora, quer abrir distância dos segundo colocados Franco Pasquale e Tiel Andrade.

"Interlagos é a 'casa' da nossa equipe e temos um ótimo retrospecto nesse circuito. Já corremos muitas vezes lá e ganhamos algumas. Nosso carro atual, o Porsche 911 GT3 R, nunca andou no traçado, mas temos muitas referências e experiências de corridas anteriores. Isso certamente vai ajudar a chegar rapidamente a um acerto competitivo para a corrida", explicou Marcel.

"Acho que o Porsche vem forte para essa corrida. É um circuito onde é importante ter boa tração e um motor forte para os trechos em subida, e isso nosso carro tem. Os protótipos estão evoluindo e serão fortes adversários. Alguns deles tem motor turbo, mas vão ter que diminuir a pressão para a corrida. Por isso, digo que vai ser difícil conquistar a pole position, mas temos boas chances de vitória", completou o experiente Ricardo Maurício.

Já na classe GT1 Carlos Kray, Renato Mendes e Telmo Techio aceleram a Ferrari #155 para abrir ainda mais vantagem sobre o time formado por Paulo Rutzen, Gustavo Martins e Vilson Jr, que disputam o campeonato com a Lamborghini #46. Passadas as duas primeiras etapas, 45 pontos separam os trios.

Na P2, Mauro Kern e Paulo Sousa, da equipe MC Tubarão, tentam se recuperar após terem a liderança entre os protótipos ameaçada com o segundo lugar conquistado na etapa de Curitiba. Henrique Assunção e Fernando Ohashi, vencedores na capital paranaense, querem manter o ritmo para tentar roubar a ponta da tabela.

Quem domina a competição com folga é a dupla Julio Martins e Marcelo Vianna, na categoria P3. Eles venceram a abertura do campeonato em Tarumã, voltaram ao topo do pódio em Curitiba e agora tentam manter o aproveitamento acelerando em Interlagos.

A prova é promovida pela APE – Associação de Pilotos de Endurance e tem o apoio da CBA e da FASP.

Confiram a programação:

SEXTA FEIRA - Dia 28 de JULHO de 2017 – TREINOS / BRIEFINGS

TREINOS

Das 11h05 às 11h45 e das 16h00 às 16h40 - Força Livre / Endurance

Das 17h20 às 18h00 – Endurance

SÁBADO - Dia 29 de JULHO de 2017

Das 14h05 às 14h20 - Classificação Endurance 1º Grupo

Das 14h20 às 14h35 - Classificação Endurance - 2º Grupo

Das 14h35 às 14h50 - Classificação Endurance - 3º Grupo

Briefing 15h10

DOMINGO - Dia 30 de JULHO de 2017

Das 11h15 às 11h45 – Warm-up ENDURANCE BRASIL

Às 15h00 - Abertura de Box para ENDURANCE BRASIL

Às 15h10 - Largada para ENDURANCE BRASIL – 500 km ou no máximo 4 horas