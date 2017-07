HERO Push altera dinâmica nas provas da Stock Car

Chico entrega HERO Push para Daniel Serra (Duda Bairros/Vicar)

Felipe Fraga e Gabriel Casagrande foram os grandes vencedores da rodada dupla disputada em Curvelo (MG), no último dia 23. Fraga foi também o piloto que mais pontuou na etapa, ao somar 44 pontos. No entanto, outros três pilotos também podem ser chamados de vencedores do final de semana. Lucas Foresti, Daniel Serra e Ricardo Zonta foram os três pilotos mais votados na eleição do HERO Push e ganharam um acionamento a mais do push durante a segunda prova do final de semana.

A iniciativa é uma novidade importante para o automobilismo. Através de uma votação no site www.stockcar.com.br/heropush os internautas podem eleger três pilotos favoritos para receber o direito de utilizar a potência extra na próxima corrida. Os pilotos premiados receberam o push extra das mãos do tricampeão Chico Serra.

A utilização do dispositivo definiu inclusive a posição final do líder do campeonato, Daniel Serra, na segunda corrida em solo mineiro. Ele ultrapassou Cacá Bueno na reta de chegada e finalizou a prova em sexto, somando dois pontos a mais. “Para mim esse push foi determinante, pois, foi com ele que fiz a ultrapassagem em cima do Cacá Bueno na última volta. Obrigado a todos que votaram em mim”, comemorou o líder do campeonato.

Zonta é outro que utilizou o HERO Push de forma estratégica. “Acabei usando na última volta para fazer uma ultrapassagem”, destaca ele, lembrando de uma das posições que conquistou na pista. “É sempre legal saber que posso contar com o apoio dos fãs e agradeço a todo mundo que votou em mim”, acrescentou.

Já Lucas Foresti não conseguiu utilizar seu push extra. O piloto da equipe Full Time Academy teve problemas em seu carro e não conseguiu largar na segunda corrida. “Estava muito na expectativa. Fizemos uma enorme mobilização nas redes sociais para obter esse push. Uma pena não conseguir usar, mas fico feliz em ter conseguido. Isso me fará lutar para conseguir mais e mais outro HERO Push”, comentou Foresti. “Aliás, queria mandar um muito obrigado a todo mundo que votou! A minha torcida sempre me ajudou bastante e a gente sabia que o push viria o quanto antes”, acrescentou o competidor mais votado em Curvelo, com 8,4% dos votos.

Daniel Serra foi o segundo mais votado da lista, com 7,7% e Zonta recebeu 7,1% dos votos.

Veja a porcentagem de votos recebida por cada piloto: