Em comemoração aos 50 anos da Fórmula Vee, corrida em São Paulo terá disputa virtual

(Foto: Reprodução)

A Fórmula Vee comemora 50 anos no Brasil com um fim de semana especial em Interlagos, marcado pela disputa acirrada pelo título paulista, a participação de um piloto americano e até uma corrida virtual.

A categoria comprova seu histórico de oferecer condições iguais aos pilotos com a briga pelo título estadual. Os líderes estão separados por apenas um ponto, a quatro etapas do final. Cristiano Denardi lidera com 56 pontos, seguido pelo atual bicampeão paulista, Heitor Nogueira, com 55.

Para a prova deste sábado, às 11h em Interlagos, os dois principais candidatos ao título terão um novo concorrente: é o veterano e experiente piloto americano Christopher Robson, convidado especial para a prova.

Com mais de 25 anos de experiência em diversas categorias nos EUA, Christopher Robson compete pela parceria entre a Fórmula Vee Brasil e a Challenge Cup Series, para o intercâmbio internacional de pilotos.

Após o primeiro treino, ele se impressionou com Interlagos e os carros brasileiros. “A pista é bem desafiadora, em razão de muitas subidas e descidas. E os carros são muito mais velozes, com o dobro de potência dos FVees que usamos nos EUA”, disse. No Brasil, os carros usam motor 1.6, contra 1.2 usados em provas americanas e no Canadá.

Criador da categoria no Brasil, em 1967, Wilson Fittipaldi Junior vê o renascimento da FVee no país: “Após 50 anos, tenho o mesmo otimismo e confiança nesta categoria, que atrai jovens e experientes pilotos. É sempre uma grande oportunidade para aprender a pilotar ou apenas sentir a emoção de dirigir um carro de corrida. E esta grande festa em Interlagos neste fim de semana mostra o entusiasmo crescente da Fórmula Vee.”

Ainda pela parceria internacional, neste mesmo fim de semana, o brasileiro Murillo Latorre corre nos EUA, com chances de garantir o título antecipado da Challenge Cup Series. Latorre disputa o GP de Pittsburgh. Ele já venceu quatro de seis provas disputadas e está disparado na liderança.

A celebração dos 50 anos da FVee no Brasil começa já nesta sexta-feira, com a primeira prova virtual da categoria. Em parceria com a eRacing Tournaments, serão disputadas duas corridas esta noite, a partir das 20h15, através do canal da Fórmula Vee Brasil eRace no YouTube em https://www.youtube.com/watch? v=gMa991fNqxM

Serão ao todo 44 pilotos. Cada prova terá duração de 40 minutos. Os vencedores ganharão um prêmio especial: um drive day real em Interlagos.

Para saber mais sobre a FVee, acesse www.fvee.com.br

Para saber mais sobre a Challenge Cup Series, acesse www.challengecupseries.com

Programação da FVee neste fim e semana é a seguinte:

eRace

Sexta-feira (28/7):

1ª Fórmula Vee eRace: 20h15, pelo canal no Youtube https://www.youtube.com/watch? v=gMa991fNqxM

GP 50 Anos da FVee no Brasil

Sábado (29/7), em Interlagos:

Treino classificatório: 7h30 às 7h55

Prova (válida pela 7ª etapa do Campeonato Paulista): 11h (12 voltas ou 30 minutos)

Domingo (30/7), em Interlagos:

Prova: 14h25 (12 voltas ou 30 minutos)

GP de Pittsburgh da Challenge Cup Series

Pittsburgh International Race Complex, em Wampum (Filadélfia)

Sábado: 1ª prova, às 15h50 (horário de Brasília)

Domingo: 2ª prova, às 16h

Classificação do Campeonato Paulista após seis de dez etapas, com o descarte dos três piores resultados:

1)Cristiano Denardi – 56 pontos

2)Heitor Nogueira – 55

3)Murillo Latorre – 50

4)Gabriel Silva– 45

5)Gabriel Paulino – 36

6)Zigomar Júnior – 33

7)Cesar Gallagi – 28

8)Kenner Garcia – 24

9)Lélio Assumpção – 10

10)Paulo Loco – 10

11)Rodrigo Gimmenes – 9

12)Guilherme Silva – 9

13)Thiago Vaz – 8

14)David Taylor (GBR) – 6

15)Gustavo Camilo – 4

16)Alberto Otazú – 3

17)Suzane Carvalho – 2

18)Plínio Cintra – 1

19)Leandro de Paula – 1