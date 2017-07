Lucas Di Grassi luta pelo título da Fórmula E em Montreal

(Foto: Divulgação Audi)

O campeão da terceira temporada da história da Fórmula E será decidido neste final de semana em Montreal, no Canadá. A etapa final do campeonato 2016/2017 ocorre no traçado de 2,7 quilômetros às margens do rio Lawrence e tem Lucas di Grassi no papel de caçador, dez pontos atrás do líder Sébastien Buemi (157 a 147). O Fox Sports 2 transmite, no sábado (29) e no domingo (30), o treino classificatório às 12h45 e o Fox Sports 1 mostra a corrida ao vivo às 17 horas.



Com 58 pontos em jogo nas duas corridas finais, Lucas entra no papel de caçador uma vez que, eu suas palavras, não há o que perder. “São 10 pontos de diferença, mas do nosso lado não tem matemática: o objetivo é vencer as duas corridas. Nossa vantagem é que não estamos sob pressão – temos muito a ganhar e pouco a perder”, taxa o brasileiro.



O piloto da ABT Schaeffler Audi Sport se diz tranquilo e relaxado para os embates finais, com a plena consciência de que terá bastante trabalho durante o fim de semana. “Sébastien e a Renault têm sido uma combinação difícil de ser vencida. Entretanto, já o fizemos antes e vamos dar tudo para sair por cima em Montreal. Sabemos que na Fórmula E tudo é possível, então estamos prontos para lutar até o fim”, destaaca.



“Tenho certeza de que a equipe está fazendo o melhor trabalho possível, mas também vou ficar ainda mais em cima dos engenheiros em relação ao acerto do carro com o objetivo de tirar todos os centésimos possíveis do equipamento para ver se conseguimos virar o jogo e conquistar o título”, afirmou Lucas, que foi ao pódio seis vezes em dez durante a atual temporada e ainda venceu, de maneira espetacular, o e-Prix da Cidade do México no mês de abril.



Lucas espera um melhor rendimento de seu equipamento no fim de semana canadense e destaca o trabalho da equipe durante o ano. O brasileiro é considerado pelo público um dos mais populares da atual temporada, tendo sido escolhido em todas as corridas na votação do FanBoost, que dá aos três pilotos mais votados pelo público na internet uma potência extra por um curto período de tempo durante a prova.



“O objetivo final é levar a bandeira do Brasil para o alto do pódio. É o que eu tento em todas as corridas. É uma luta nossa de longa data, e todo mundo sabe o quanto o esportista brasileiro, principalmente, trabalha a mais que os outros para conseguir chegar no mesmo patamar. E depois de muitos anos de carreira estamos novamente na disputa pelo título. Vamos para cima e seja o que Deus quiser”, finalizou.