Stock Car estreia no circuito de Velo Città

(Foto: Divulgação)

A Stock Car abre a segunda metade da temporada no próximo dia 6 de agosto, com a disputa da sétima etapa de 2017. O Autódromo Velo Città receberá uma rodada dupla da principal categoria do automobilismo brasileiro pela primeira vez em sua história. Inaugurado em 2012, a pista fica localizada em uma fazenda no município de Mogi Guaçu (SP), a 170 quilômetros da Capital. Um imenso jardim de 600 mil metros quadrados de grama, com alamedas floridas, lagos e palmeiras imperiais que recebem os visitantes com sua exuberância.

Encravada em toda essa beleza, uma pista de 3.493 metros, construída sob os mais rígidos padrões de segurança. É considerado um dos autódromos mais modernos do Brasil. Possui 14 curvas com um traçado bastante técnico, com variantes que permitem diferentes desenhos da pista.

Desde sua inauguração até os dias atuais, o Velo Città está em constante processo de expansão e inovação, com projetos voltados para segurança, ampliação, aperfeiçoamento e manutenção. Com esse intuito, foi inaugurada no início de 2015 a Curva da Caipirinha, uma variante do circuito entre as curvas 3 e 4 que deixa a volta ainda mais rápida. A inspiração veio da de uma das mais conhecidas curvas do mundo, a Eau Rouge, em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

O traçado adotado pela Stock Car terá 3.438 metros de extensão e utilizará a “nova” Curva da Caipirinha e também a Ferradura, trechos disponibilizado apenas para as provas de competição que o autódromo recebe.

Dentre as principais características do circuito está o relevo desafiador, com subidas e descidas, e um traçado que traz características de diversas pistas ao redor do mundo, com trechos velozes em duas grandes retas e setores mais dinâmicos, em que a técnica e a perícia de cada piloto são determinantes.

Estreante na pista paulista, o gaúcho Vitor Genz participou de um teste privado, nesta quarta-feira (26/07) no Velo Città e elogiou o que viu. “Fiquei muito impressionado com a estrutura do lugar. Desde quando se chega ao local, tudo impressiona, tudo é muito bonito. A vista e o astral aqui são impressionantes. Além disso, a estrutura de box, apesar de pequena, é muito boa, de primeiro mundo. Achei que a grama dá a impressão de que estamos em um campo de golfe” comentou o piloto da Eisenbahn Racing Team.

“O traçado tem curvas muito interessantes, bem diferentes. Tem uma parecida com o saca rolhas de Laguna Seca. Também tem a Caipirinha, que é uma curva bem de alta, parecida com a Eau Rouge. É tudo bem interessante”, acrescentou o competidor.

Além de um dos autódromos mais modernos, o complexo do Velo Città possui uma pista off-road com 2.500 metros e 18 obstáculos.

Velo Città em números:

- Localização: município de Mogi Guaçu (SP)

- Inauguração oficial: julho de 2012

- Para competições oficiais - 3.438 metros de extensão: 14 curvas de alta e baixa velocidade.

- Largura da pista 12 a 19 metros

- Altitude: entre 730m e 780m

- Desnível de 50 metros

- Pit lane com 160 metros de comprimento