Gianluca Petecof corre na Suécia no encerramento do Campeonato Europeu de Kart

(Foto: Divulgação)

Menos de uma semana após competir na Finlândia, Gianluca Petecof está agora na Suécia para a quinta e última etapa do Campeonato Europeu de Kart, que acontece entre os dias 28 e 30 de junho, no circuito de Kristianstad. Com bons resultados em seu primeiro ano na categoria OK, o brasileiro da Academia Shell Racing quer encerrar em alta sua participação na principal competição continental.

O Campeonato Europeu da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) teve início na Itália, no circuito de Sarno, onde o piloto de 14 anos conquistou sua primeira vitória na nova categoria, em uma das baterias classificatórias da etapa. O segundo desafio do certame foi no Circuito Fernando Alonso, em Oviedo, na Espanha. Lá, Gianluca fez uma grande prova de recuperação na final, saindo de 21º para 6º na prova decisiva. A 3ª etapa aconteceu em Le Mans, na França, no kartódromo anexo à pista que recebe a mais tradicional prova de 24 Horas do automobilismo internacional. Desta vez, Petecof mostrou uma grande performance na tomada de tempos, sendo o mais rápido em seu grupo e 3º melhor entre mais de 70 pilotos, garantindo assim a pole position em duas corridas classificatórias. A última rodada, no circuito Mika Salo, em Alaharma, no interior da Finlândia, foi a mais difícil para o piloto, que mesmo assim mostrou um ritmo muito competitivo e evolução a cada sessão.

No último compromisso do Campeonato, o representante da Academia Shell Racing vai em busca de bons resultados, para fechar em alta a disputa. Gian ocupa a 19ª posição entre os 71 competidores regulares da competição, e tem o objetivo de ficar entre os 15 melhores pilotos da Europa.

“Chego animado para o encerramento do Europeu na Suécia. Esse tem sido um campeonato de muito aprendizado e evolução no meu primeiro ano na categoria OK, e fico satisfeito porque dentro do objetivo de crescimento, conseguimos resultados de destaque, como uma vitória, ter largado na pole position, ter feito boas provas de recuperação em meio a um grid muito competitivo de mais de 70 pilotos. Nossa meta é fazer uma boa etapa para fechar em alta o campeonato, ficando próximo do top-15”. Comentou Gianluca.

Os treinos da etapa na pista de Kristianstad estão acontecendo desde quarta-feira, e nesta sexta acontecem mais três sessões, além da tomada de tempos. No sábado, serão disputadas as baterias classificatórias, quando todos os pilotos se enfrentam entre si, divididos em grupos. No domingo, acontece a grande final da rodada, na última prova da temporada pelo Campeonato Europeu de Kart, a partir das 11h20 (horário de Brasília).