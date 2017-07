Murillo Latorre conquista título da Fórmula Vee nos EUA

Google Plus

Fernando Santos/Divulgação FVee

O brasileiro Murillo Latorre conquistou neste sábado (29/7) um título histórico e inédito para o automobilismo nacional. O paulista sagrou-se campeão da Challenge Cup Series, competição de Fórmula Vee que reúne pilotos dos EUA e Canadá.

Latorre garantiu o título por antecipação ao vencer a primeira prova do GP de Pittsburgh, disputado no Pittsburgh International Race Complex, em Wampum, no estado da Pensilvânia (EUA).

“Foi uma corrida muito emocionante e decidida no final. Larguei em segundo e consegui me manter entre os primeiros e garantir a vitória e o título”, disse Murillo Latorre, que compete pela primeira vez nos EUA.

A participação do brasileiro se deve à parceria entre a Fórmula Vee Brasil e a Challenge Cup Series, que promove o intercâmbio internacional de pilotos.

Murillo competiu pela primeira vez este ano em maio. Ele venceu três provas no Canadá e recebeu o convite da equipe Wasserman para correr todo o campeonato.

“Acredito que o resultado foi justo, pois venci cinco de sete provas disputadas”, afirmou. “Espero agora que esse resultado ajude a incentivar novos pilotos a competir não só no Brasil pela Fórmula Vee como também nos EUA e em outros países.”

Principal adversário do brasileiro, o americano Matt Garwood chegou apenas em quinto lugar e não pode mais alcançá-lo.

Com o título assegurado, Murillo disputa neste domingo a segunda prova em Pittsburgh. A última etapa da Challenge Cup Series será dias 15 a 17 de setembro, no tradicional autódromo de Watkins Glen, antigo palco da Fórmula 1 nos EUA.

Para saber mais sobre a Challenge Cup Series, acesse www.challengecupseries.com e www.fvee.com.br