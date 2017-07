Bruno Baptista lamenta abandono na Hungria, mas destaca evolução

(Dutch Photo Agency)

A corrida deste domingo (30), válida pela quarta etapa da GP3 Series, que completou a rodada dupla no circuito de HungaroRing, em Budapeste, na Hungria, não foi tão positiva para o brasileiro Bruno Baptista, que esperava terminar a disputa no Top-8. Mas, novamente problemas no DRS impediram o jovem de 20 anos de continuar na prova. Giuliano Alesi foi o vencedor da segunda bateria, seguido por Ryan Tveter e Kevin Joerg. A próxima etapa da temporada será dias 26 e 27 de agosto no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Bruno Baptista lamentou os problemas que teve hoje em seu carro #16, que o obrigaram a abandonar a segunda bateria em Budapeste. “Hoje infelizmente tive problemas com o DRS, de novo. E na metade da corrida o carro parou de funcionar por completo, o motor desligou. Não sei o que aconteceu. Uma pena. Fiquei chateado, pois sabia que se não fosse isso, eu tinha boas chances de estar ali no Top-10, ou quem sabe até brigar por um lugar entre os oito primeiros para buscar novos pontos”, contou chateado o brasileiro.

Mas, mesmo sem conseguir seu objetivo, o piloto da equipe Dams faz um balanço positivo da etapa em que conquistou seu primeiro ponto na categoria. “Acho que foi a primeira etapa, que de fato, chegamos a um caminho certo para o setup. Eu estava bem competitivo, fiquei no Top-10 em duas sessões, uma vez no treino livre e depois na primeira corrida, marcando pontos, o que mostra minha evolução. Agora é pensar nas próximas etapas e seguir evoluindo”, disse.

Confira o resultado da segunda corrida em Budapeste (Top-8):

1) 10 G. Alesi, 17 voltas em 29min05s379

2) 11 R. Tveter, a 0.620

3) 9 K. Joerg, a 2.418

4) 12 D. Boccolacci, a 4.190

5) 4. A. Hubert, a 6.955

6) 5 N. Kari, a 8.903

7) 27 R. Hyman, a 9.858

8) 24 A. Maini, a 12.740

16) 16 Bruno Baptista, não completou

Classificação da temporada – após quatro etapas (Top-10):

1) George Russel, 92

2) Jack Aitken, 83

3) Anthoine Hubert, 78

4) Nirei Fukuzuni, 72

5) Giuliano Alesi, 66

6) Alessio Lorandi, 63

7) Dorian Boccolacci, 44

8) Arjun Maini, 37

9) Ryan Tveter, 34

10) Raoul Hyman, 27

17) Bruno Baptista, 1