Porsche Império GT3 Cup volta a competir em Buenos Aires

(Foto: Luca Bassani)

Como é bom estar de volta! Tal afirmação casa muito bem com o atual momento da Porsche Império GT3 Cup. Afinal, após dois meses, os carros retornam às pistas para mais uma etapa da temporada. Se não bastasse, a categoria desembarca em uma cidade que não visitava faz um longo tempo: Buenos Aires, na Argentina.

Por conta de algumas mudanças no calendário, as categorias Cup e Challenge não entram em um autódromo desde 3 de junho, quando o campeonato passou por Velo Città, em Mogi Guaçu (SP). O tempo de espera aumentou ainda mais a expectativa dos pilotos para as primeiras corridas fora do Brasil em 2017.

Na quarta etapa do ano, novamente de Sprint, a Porsche Império GT3 Cup será disputada no lendário Autódromo Juan y Oscar Gálvez, palco de diversas disputas históricas do automobilismo. Dessa vez, a categoria brasileira dividirá as pistas com a Turismo Carretera, tradicional competição argentina e uma das mais antigas do mundo em atividade. As corridas vão ocorrer no circuito 12 do complexo, com 5.651m e média de velocidade por volta dos 200km/h.

“É um evento que estamos esperando mais de 60 mil pessoas. A logística é muito importante. Tenho certeza que vai ser uma ótima experiência para todos os pilotos, parceiros e espectadores”, afirmou Dener Pires, diretor da Porsche Império GT3 Cup.

Vale lembrar que a categoria brasileira não disputava uma prova na capital argentina desde 2011. No ano anterior, o campeonato havia ido para o exterior pela primeira vez, justamente em Buenos Aires.

O que não tem faltado nessa temporada da classe Cup é equilíbrio. Afinal, após sete corridas disputadas até o momento, foram cinco vencedores diferentes. Rodrigo Baptista (três vezes), Marcel Visconde, Pedro Queirolo, Lico Kaesemodel e Miguel Paludo já subiram ao degrau mais alto do pódio. A diferença de Paludo, líder do campeonato, para Kaesemodel, o quarto, é de apenas 19,5 pontos.

Enquanto isso, a Challenge segue com um competidor dominante: Marçal Müller venceu as três provas do ano. Mesmo assim, ele não disparou na tabela. Seu concorrente mais próximo é o ítalo-panamenho Marcus Vario.

Nesta etapa em Buenos Aires, a Porsche Império GT3 Cup vai ter quatro corridas: duas da Cup e duas da Challenge. É aguardar para ver quem vai levar a melhor.

Buenos Aires – Cronograma:

Sexta-feira, 4 de agosto

9h50 – 10h35 – Treino livre 1 – Challenge

11h10 – 11h55 – Treino livre 1 – Cup

13h – 13h10 – Quali 1 – Challenge

13h20 – 13h30 – Quali 2 – Challenge

14h20 – 14h35 – Quali – Cup

14h45 – 14h55 – Top 10 – Cup

15h15 – Briefing – Cup e Challenge

Sábado, 5 de agosto

9h25 – Corrida 1 – Challenge

11h10 – Corrida 1 – Cup

13h05 – Corrida 2 – Challenge

17h – Corrida 2 – Cup

17h40 – Porsche Experience

Classificações

Cup

1. Miguel Paludo, 110,5 pontos

2. Rodrigo Baptista, 108

3. Ricardo Baptista, 105

4. Lico Kaesemodel, 91

5. Pedro Queirolo, 76

6. Marcel Visconde, 68

7. Fernando Fortes, 60

8. Werner Neugebauer, 56

9. JP Mauro, 44

10. Maurizio Billi, 33,5

11. Tom Valle, 30

12. Adalberto Baptista, 28

13. Vanuê Faria, 22

14. Constantino Jr, 20

15. Marcio Basso, 17,5

16. Guilherme Figueirôa, 17,5

17. Márcio Mauro, 16

18. Dario Giustozzi, 14

19. Cleber Faria, 12,5

20. Carlos Ambrósio, 10

21. Edu Azevedo, 9

22. Marcelo Stallone, 3

23. Paulo Pomeli, 3

24. Cristiano Piquet, 2

25. Alceu Feldmann, 0

26. Ramon Alcaraz, 0

Cup Sport

1. Marcel Visconde, 63 pontos

2. Fernando Fortes, 62

3. Vanue Faria, 38,5

4. Cleber Faria, 36

5. Marcio Basso, 29

6. Adalberto Baptista, 28,5

7. Cristiano Piquet, 7

Cup Master

1. Maurizio Billi, 53 pontos

2. Tom Valle, 39

3. Márcio Mauro, 35,5

4. Guilherme Figueirôa, 35

5. Dario Giustozzi, 30

6. Marcelo Stallone, 18

7. Carlos Ambrósio, 17

8. Ramon Alcaraz, 7

9. Paulo Pomelli, 7

Challenge

1. Marçal Müller, 60 pontos

2. Marcus Vario, 48

3. Eloi Khouri, 41

4. Rodrigo Mello, 32

5. Pedro Costa, 28

6. Nando Elias, 26

7. Tom Filho, 25

8. Rouman Ziemkiewicz, 22

9. Ronaldo Kastropil, 21

10. Ramon Alcaraz, 15

11. Mauricio Salla, 15

12. Paulo Totaro, 14

13. Marcus Peres, 12

14. Francisco Horta, 9

15. Odair dos Santos, 8

16. Marcelo Parodi, 6

17. Pablo Delponte, 5

18. Marco Billi, 5

19. Guilherme Reischl, 5

20. Ricardo Mendes, 3

21. Luca Seripieri, 2

Challenge Sport

1. Pedro Costa, 24 pontos

2. Nando Elias, 19

3. Rouman Ziemkiewicz, 18

4. Mauricio Salla, 11

5. Marcus Peres, 10

6. Paulo Totaro, 10

7. Francisco Horta, 7

8. Pablo Delponte, 5

9. Marcelo Parodi, 3

10. Marco Billi, 3

11. Guilherme Reischl, 3

12. Luca Seripieri, 2

13. Ricardo Mendes, 1