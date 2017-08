Nelsinho Piquet fica fora dos pontos em Montreal pela Fórmula E

(Foto: José Mário Dias)

Nelsinho Piquet teve um início de domingo promissor mas um fim decepcionante na última etapa da temporada 2016/2017 da FIA Fórmula E, em Montreal (Canadá).

O primeiro campeão mundial da categoria de carros elétricos conseguiu um bom oitavo lugar no grid da segunda prova, mas o restante do dia foi repleto de problemas para o piloto da NextEV.

Logo na largada, dois competidores se enroscaram na primeira curva e Nelsinho ficou preso na confusão, o que o fez cair para o 12º lugar. Em seguida, o motor do carro #3 apresentou problemas e Piquet Jr. teve de antecipar a entrada nos boxes.

O segundo stint foi ainda mais problemático e as chances de Piquet Jr. marcar pontos acabaram quando o piloto brasileiro começou a cair na classificação, terminando em 19º. Nelsinho terminou em 11º na classificação geral.

"É claro que essa segunda metade de temporada foi decepcionante, eu queria termina de uma forma mais positiva. Queria ter somado pontos aqui mas não foi possível pelos problemas no nosso carro. Fiquei preso na confusão na primeira curva e depois tivemos problemas com o powertrain, o que nos fez mudar a estratégia e antecipar o pit stop. Depois assumi mais riscos no segundo stint mas não funcionou. Tivemos altos e baixos nessa temporada, fiquei feliz com a pole em Hong Kong e o quarto lugar em Mônaco, mas temos muito a fazer para voltar a lutar lá em cima na próxima temporada". Comenta.

A quarta temporada da FIA Fórmula E começa em dezembro, em Hong Kong.