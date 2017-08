Após etapa na Suécia, Gianluca Petecof faz balanço de sua participação no Europeu de Kart da FIA

Manuela Nicoletti - FotoFormula K

Foram cinco etapas, todas em países diferentes. O Campeonato Europeu de Kart da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) passou por Itália, Espanha, França, Finlândia e Suécia, e teve um jovem brasileiro como um dos destaques da temporada 2017. Em seu primeiro ano na categoria OK e na equipe Tony Kart, Gianluca Petecof enfrentou pilotos mais velhos e experientes, e esteve constantemente entre os mais rápidos em quase todas as rodadas, venceu uma corrida, largou na pole position em outras duas, e fez boas provas de recuperação em condições adversas. Em resumo, fez um campeonato de muita evolução, mostrando porque é um dos expoentes da nova geração do automobilismo nacional, ficando em 21º entre mais de 70 pilotos que disputaram regularmente a competição mais tradicional do Velho Continente.

O mês de julho foi cheio de compromissos para o piloto da Academia Shell Racing. Depois de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de Kart, em Santa Catarina, Gianluca disputou as duas últimas etapas do Europeu, em Alaharma (Finlândia) e Kristianstad (Suécia). As duas pistas eram inéditas para o paulista de 14 anos, o que foi uma dificuldade extra, mas, apesar disso, mostrou grande competitividade em ambos os finais de semana. Na última prova do Campeonato, a final da etapa sueca, neste domingo (30), Petecof foi acertado por um adversário ainda na primeira volta e teve de abandonar prematuramente a disputa.

"Estou muito feliz com minha participação no Europeu de Kart, no meu primeiro ano na categoria OK. Andamos quase sempre entre os mais rápidos, entre mais de 70 pilotos no grid, todos muito experientes, conquistando inclusive uma vitória e largando na pole position em algumas corridas. Fizemos ótimas finais e acumulei experiência nas pistas que não conhecia, demonstramos muita evolução, mas algumas vezes alguns problemas mecânicos prejudicaram o resultado final. Então, estou muito confiante não só para o Mundial como também para a sequência da minha carreira". Comenta o piloto.

Agora, Gianluca Petecof terá um intervalo de quase 45 dias em competições internacionais oficiais, mas a preparação segue intensa dentro e fora das pistas para o seu próximo desafio, o Campeonato Mundial da CIK-FIA, que acontece entre os dias 21 e 24 de setembro, no circuito PF International, na Inglaterra. Em 2016, o piloto da Academia Shell Racing teve uma excelente participação nessa competição - ainda na categoria OK-Junior, no Bahrein -, e ficou com o 5º lugar geral entre mais de 100 pilotos, após vencer uma das classificatórias e largar na primeira fila na corrida decisiva. Assim, o objetivo é de buscar novamente um bom resultado no campeonato.