Bruna Genoin tem estreia positiva pelo Sprint Race em Interlagos

Na Corrida de Convidados, Bruna teve Rafael Suzuki da Stock Car ao seu lado. (Foto: Yuri Barreto)

Um grande desafio era o que a pilota Bruna Genoin tinha à frente em sua estreia na Sprint Race Brasil. Vinda do Drift, onde competiu nos últimos dois anos, a catarinense de Blumenau teve sua primeira experiência em um carro de turismo justamente em um final de semana de corridas, no mais tradicional circuito do país, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. De fato, a missão não foi fácil, mas Bruna mostrou grande evolução a cada sessão, e completou as duas provas da etapa - a 4ª da temporada -, destacando-se em meio a um grid de 15 carros.

O primeiro contato de Bruna com o SR#44 foi na sexta-feira, quando deu algumas voltas ao longo de duas sessões de treinos livres. A etapa marcou também a realização da Corrida de Convidados, assim, a blumenauense teve ao seu lado o piloto Rafael Suzuki da Stock Car, que a ajudou nessa adaptação ao carro. No dia seguinte, a pilota fez a tomada de tempos e sua primeira corrida oficial, neste novo momento em sua carreira. Na prova, que teve 15 minutos de duração mais uma volta, Bruna largou em 15º e completou as 10 voltas em 12º - sendo a 7ª na categoria GP.

Ainda no sábado, os pilotos titulares deram lugar aos Convidados, pilotos das mais importantes categorias do país, como Stock Car e Brasileiro de Turismo, para uma curta disputa noturna. No carro #44, Rafael Suzuki largou em 12º (posição de chegada de Bruna na corrida 1) e terminou em 9º lugar após sete voltas sob bandeira verde.

No 3º e último dia de programação, os pilotos foram direto para a disputa da Corrida 3. Genoin largaria em 9º, conforme resultado de Suzuki no dia anterior, mas optou por sair no fim do pelotão. A decisão se mostrou acertada, já que a corrida foi marcada por toques e intensas disputas por posições. Fazendo uma corrida limpa, mesmo com um problema na embreagem durante toda a prova, Bruna ficou em 10º lugar - 4º na categoria GP -, numa prova que terminou com a intervenção do safety-car.

Completado o primeiro desafio na categoria, Bruna Genoin comentou as dificuldades em sua estreia, mas destacou também a evolução apresentada durante o fim de semana. Agora, a pilota intensifica sua preparação para a próxima etapa da Sprint Race, que acontece entre os dias 18 e 20 de agosto, em Curitiba (PR).

"Para uma primeira etapa, foi excelente. Nunca tinha andado no carro da Sprint Race antes e em nenhum outro parecido, então foi um aprendizado enorme. Vim evoluindo a cada volta, conhecendo mais o carro, acreditando mais a cada curva, e consegui largar e completar as duas corridas, que era o nosso objetivo inicial. Falta bastante ainda para chegar ao nível dos outros pilotos que disputam o campeonato, mas vou treinar para isso. Adorei a experiência e sigo ainda mais motivada para a sequência da temporada.“ Comentou Bruna.

A cobertura completa da quarta etapa da Sprint Race Brasil será exibida nos canais BandSports, Play TV, Programa Ultrapassagem e Programa Acelerados – no SBT e no YouTube (youtube.com/acelerados).

Thiago Marques, organizador da Sprint Race: “A Bruninha mostrou uma coragem e uma sabedoria surpreendentes. Encarou esse desafio justamente na principal etapa da Sprint Race, que é a Corrida dos Convidados, quando os principais pilotos do Brasil estavam envolvidos, e ela encarou sem nenhum medo e, o principal, completou as duas corridas sem cometer nenhum erro, então sabemos que daqui em diante ela vai evoluir cada vez mais.”