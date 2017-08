Pelo Old Stock Race, Rodrigo Pimenta vence de ponta a ponta e amplia a vantagem em Interlagos

Foto: Humberto Silva/OSR

Neste final de semana aconteceu a 6ª etapa do campeonato 2017 da Old Stock Race. Nos treinos livres de sexta feira (28) o domínio foi do vice líder da temporada, Rodrigo Helal (#113), que chegou a fazer o tempo de 1m58s200 em sua melhor volta na segunda sessão, porém já na manhã de sábado, o piloto Rodrigo Pimenta (#2), atual líder do campeonato, foi o mais rápido e a tarde na tomada de tempo para a formação do grid de largada e com um tempo acima dos obtidos no dia anterior garantiu mais uma vez a pole, com a marca de 1m59s014. Rafael Lopes (#54), mostrou um ótimo desempenho marcando 1m59s120 também confirmando seu lugar na primeira fila.

No domingo, às 11h40 os opalas largaram para a primeira prova e o pole position não deu chances de ultrapassagem para seu Rafael, disparando na reta e mantendo distancia do segundo colocado. Lopes logo recebeu a companhia de Pedro Pimenta (#51) que largou em quinto e já na segunda volta era terceiro e passou a travar a disputa pela segunda colocação com Rafael. Na terceira volta, Felipe Varela do opala numeral 7 passou reto na curva do lago batendo forte, o que ocasionou uma bandeira amarela reagrupando o pelotão e na relargada quem se deu bem foi o piloto do carro 51 que conseguiu encostar no opala 54 ate que na oitava volta fez a ultrapassagem. Mas Lopes, que foi vencedor da última prova na etapa passada, não deixou barato e retomou a posição, cruzando a linha de chegada em segundo. Rodrigo Helal, vice líder do campeonato largou em sexto e finalizou a prova em quarto mas foi desclassificado por irregularidade técnica, assim o lugar no pódio foi ocupado por Marcos Philippi que largou em décimo e fez uma ótima prova. Mario Broering completou o pódio em quinto.

No intervalo entre as duas provas, os pilotos subiram ate as arquibancadas para retribuir o carinho dos fans e foram recebidos com queima de fogos com direito a participar de uma festa de aniversario surpresa com "parabéns" e até bolo para um torcedor mirim que estava completando 14 anos e ganhou o abraço de todos os pilotos, após as fotos, emocionado o garoto ganhou um boné de presente, carinhosamente oferecido pelo piloto Rodrigo Helal.

Por onde os pilotos passavam, eram recebidos com palmas, e muitos cumprimentos, mostrando assim que a nação opaleira é realmente vidrada na categoria e prestigia todas as etapas trazendo cada vez mais público à Interlagos, que antes da Old Stock Race raramente frequentava o autódromo, exceto em competições nacionais. "Nós temos muito prazer em sair cedo de casa no domingo para passar um domingo em família, fazendo nosso churrasco, vendo as disputas na pista, conversando e conhecendo outros tantos amantes dos opalas como nós." disse Marcos Lopes que não perde uma etapa. " Faça chuva ou faça Sol estamos aqui sempre, pois ver esses carros e ouvir o ronco dos "seis canecos" é uma coisa que não tem preço." completou.

Completando o cronograma da etapa, os opalas alinharam novamente para a disputa da segunda prova do dia com a formação do grid respeitando a chegada da primeira prova.

Rodrigo Pimenta novamente à frente do pelotão, teve ao seu lado outra vez Rafael Lopes, mas nessa prova Lopes não teve muita sorte e já na largada algo indicava que seu opala não ia bem fazendo perder posições até parar na quinta volta por problemas mecânicos. Quem se deu muito bem foi Pedro Pimenta que ultrapassou Rafael na primeira volta e permaneceu na segunda colocação até a bandeirada final, atrás de Rodrigo Pimenta que além de vencer, fez a melhor volta da prova. Rodrigo Giordano, do opala 38 largou em sexto e com muita habilidade levou seu carro até a chegada cruzando a faixa em terceiro lugar. Rodrigo Helal, também fez uma boa corrida chegando em quarto para marcar pontos muito importantes e se manter em segundo lugar no campeonato. Marcos Philippi completou o pódio em quinto.

No final da etapa, o vencedor das duas provas disse estar muito satisfeito com o final de semana: "Fico muito feliz por somar mais 30 pontos e assim me manter na liderança do campeonato, o carro hoje estava excelente e só tenho a agradecer a toda equipe que faz um trabalho excelente." comentou.

Na somatória de pontos, Rodrigo Pimenta lidera com 146 pontos, contra 138 de Rodrigo Helal e 130 de Pedro Pimenta. Na classe "Old Man", para pilotos acima de 55 anos, Pedro Pimenta lidera com 150 pontos, George Lemonias é o segundo com 114 e Luiz Zappelini o terceiro com 110 pontos.

A temporada 2017 da Old Stock Race tem mais 4 etapas previstas até o final do ano.