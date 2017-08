Allam Khodair busca primeira vitória do ano pela Stock Car no Velo Città

(Rodrigo Guimarães)

A segunda metade da temporada 2017 da Stock Car começa neste final de semana. E ela chega com novidades. Pela primeira vez a maior categoria do automobilismo brasileiro vai acelerar em uma dos mais novos circuitos do país: o Autódromo Velo Città, localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

A pista, considerada uma das mais modernas do país, conta com um traçado de 12 curvas, 3.438 metros de extensão e, mesmo tendo sido inaugurada em 2012, ainda é uma desconhecida para a grande maioria dos pilotos da Stock Car.

Mas Allam Khodair não está neste grupo. O piloto da Full Time Texaco já realizou algumas voltas na Porsche Cup no ano passado e não poupa elogios ao Velo Città.

“É uma pista bastante técnica. Estou feliz com a estreia da Stock Car neste circuito. Uma nova praça é sempre muito bem-vinda, ainda mais no interior de São Paulo, uma região fantástica e que estava carente de provas de automobilismo do nível da Stock Car. Além do circuito ser interessante, conta com uma estrutura de ponta e acredito que a prova vai agitar o interior de São Paulo.”, disse o Japonês Voador.

Buscando reagir no campeonato após um primeiro semestre complicado, a chegada de uma nova casa para a Stock Car renovou os ânimos de Khodair. “Ainda estamos buscando a primeira vitória no ano e agora temos a oportunidade de alcançar esta conquista em um circuito inédito. Isso nos motiva ainda mais porque, além de reagir no campeonato, este troféu gravaria nosso nome em mais uma página da história da categoria”, finalizou.

Tuka Rocha quer virar o jogo

O piloto Tuka Rocha, da Híbridos.Club/RCM Competições disputa no próximo final de semana a sétima etapa da Stock Car e considera a estreia no Vello Città uma disputa em casa, já que a pista apontada como uma das melhores do país, fica a 170 km da capital São Paulo.

“É sempre bom sentir esse clima de estreia, pois é um novo desafio tanto para os pilotos como para as equipes, ainda mais em uma etapa tão próxima de casa. Tudo isso me deixa muito animado. Enfrentamos sérios problemas técnicos nas últimas etapas, que tiraram as chances de bons resultados. Então, quero virar a página nessa etapa e voltar ao topo da tabela”, explicou o paulista.

Hoje, Tuka ocupa a 16ª posição na tabela de classificação. Mas subir na tabela ainda é perfeitamente possível, pois ainda tem seis etapas em disputa, sendo que a etapa final, em Interlagos, conta com pontuação dobrada. "A hora da virada é agora. E é isso que vamos buscar", avaliou o dono do carro #25.

Na rodada do Vello Città, Tuka Rocha concorre ao Fan Push, um acionamento extra do botão de ultrapassagem na segunda corrida. A votação é feita no site oficial da Stock Car e três pilotos serão premiados.

Tanto o treino classificatório de sábado e a largada da primeira corrida de domingo serão disputados às 14h, com transmissões dos canais SporTV3 e SporTV2, respectivamente.

Top10 no campeonato Júlio Campos quer entrar definitivamente na briga pelo campeonato

O piloto da Timken Julio Campos ocupa o top 10 na tabela de classificação empatado com o também paranaense Ricardo Zonta, com 74 pontos, e quer usar a estreia no Vello Città como trampolim para subir ainda mais na tabela e entrar definitivamente na briga pelo título.

“A Stock Car é a categoria mais disputada do país e irmos para uma pista nova é muito legal, pois podemos mostrar a categoria ao máximo de público e é sempre importante abranger novos locais. Já tem alguns anos que isso vem acontecendo e é sempre um sucesso. Ano passado foi Curvelo, mas já passamos por Ribeirão Preto, Salvador e até Goiânia, que voltou ao calendário em 2014, são a prova de que os torcedores lotam o autódromo para ver de perto a competição", destacou Campos.

Um imenso jardim de 600 mil metros quadrados de grama, com alamedas floridas, lagos e palmeiras imperiais que recebem os visitantes com sua exuberância. Encravada em toda essa beleza, uma pista de 3.493 metros de nível internacional, construída sob os mais rígidos padrões de segurança.

Assim é o complexo do Autódromo Velo Città na Fazenda Paineiras. A cidade de 150 mil habitantes está em uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo e com fácil acesso a hotéis, hospitais e shopping center. Cercada pelas mais modernas rodovias do País, o acesso é facilitado graças às pistas duplicadas e muito bem conservadas. "Por muito tempo, ficamos com as etapas mais no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo e, hoje buscarmos novas praças é muito legal, tanto para nós, quanto para os patrocinadores, que acabam tendo novas possibilidades de relacionamento. O evento acaba movimentando a economia da região. Foi uma escolha muito acertada. Não vejo a hora de acelerar no novo circuito", continuou.