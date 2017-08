Mundial de Rallycross pode receber campeonato de carros elétricos

Apesar dos esforços para trazer carros elétricos ao Mundial de Rallycross, os supercarros da classe principal permanecerão intocados (Foto: divulgação/STARD)

Os esforços para trazer cada vez mais veículos elétricos ao automobilismo vêm se multiplicando aos poucos, com o expoente maior ainda estando nos circuitos de asfalto com a Formula E, e que vai se estender aos esportivos com os planos acelerados do Electric GT e seus Teslas. A velocidade de terra também deve seguir pelo mesmo caminho, visto que pela primeira vez foi mencionada a possibilidade de uma categoria de elétricos no cronograma do Mundial de Rallycross.

De acordo com a IMG, promotora atual do Mundial de Rallycross, a ideia é que no mínimo em 2020 já tenha uma competição a incluir no cronograma que atualmente conta com o Europeu de Rallycross, com competições separadas para supercarros, Super 1600 e Touring Cars, além da RX Lites e do Mundial em si. No momento discussões estão sendo tomadas com montadoras e perparadoras a respeito de como poderia ficar o regulamento técnico, além da própria IMG estar formulando o regulamento esportivo e o formato dos eventos.

Apesar dos esforços para que se tragam carros elétricos ao rallycross, a IMG e a FIA já deixaram claro que eles não vão dividir espaço com os supercarros, e que a categoria máxima do rallycross permanecerá inalterada, muito em razão de ter sido ela a responsável pelo sucesso da disciplina e de ter dado o status de Mundial ao campeonato atual. Paul Bellamy, diretor do Mundial, deixou claro ao dizer: "Eles vão correr nos mesmos eventos, mas não nas mesmas corridas, e o importante é que o motor a combustão está aqui para ficar. Investimos muito no rallycross como ele é, e não vamos nos desfazer disso. A fórmula atual é um belo espetáculo e não mudará, como a chegada da Formula E não mudou a Fórmula 1."

Quem já tem um projeto bem avançado com relação a elétricos no rallycross e a austríaca STARD, responsável pelos carros de Janis Baumanis e Timur Timerzyanov no Mundial, mas com um carro chamado HIPER Mk. 1 em fase de testes para competições de rally e rallycross.