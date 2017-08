Pilotos da Blau Motorsport agitam Mogi Guaçu na chegada da Stock Car

(Duda Bairros)

A Stock Car chegou à Mogi Guaçu e fez barulho com os pilotos da Blau Motorsport promovendo uma ação com carro #30 no estacionamento do Shopping Buriti, no centro da cidade. Cerca de 200 pessoas participaram do evento que contou com distribuição de brindes e sessão de autógrafos dos pilotos Cesar Ramos e Márcio Campos.

“Essa experiência de contato com o público é sempre muito divertida. Ainda mais em uma cidade como Mogi Guaçu, onde a Stock Car é novidade”, disse Cesar Ramos. “A aproximação do piloto com o torcedor antes da prova é uma troca de energia muito bacana. A recepção que tivemos aqui no interior de São Paulo foi muito calorosa”, completou Márcio Campos.

Passada a tarde de festa, os pilotos da Blau Motorsport se concentraram agora na disputa da sétima etapa do campeonato. As atividades de pista no Circuito dos Cristais começam nesta sexta, com o primeiro treino livre

No sábado, os carros voltam à pista às 9h para um último teste antes da tomada classificatória, que acontece às 12h e será transmitida ao vivo pelo Sportv. Já no domingo, as provas terão suas largadas às 13 horas e 14h10 e também serão exibidas ao vivo pelo Sportv.