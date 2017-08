Google Plus

Guga Lima homenageia seu Pai "Hero Push" no Velo Città

O brasiliense Guga Lima fará uma homenagem ao seu pai, Erickson Blun, neste domingo (dia 6) na sétima etapa da Stock Car, no circuito do Velo Città, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Aproveitando a proximidade do Dia dos Pais, que será comemorado dia 13, Guga levará em seu carro e em seu capacete o adesivo: “Pai, você é o meu Hero Push”, numa alusão à votação da campanha no site da Stock Car para os pilotos terem um botão de ultrapassagem a mais na corrida.

“Meu pai é tudo na minha carreira. Ele sempre ‘correu atrás’ de tudo comigo, sempre ‘deu o sangue’ para eu continuar competindo. Ele é muito importante pra mim, não só neste sentido, mas também no apoio, quando as coisas não estão bem e também quando estão. Ele sempre está ao meu lado, sempre dou um beijo nele antes de entrar no carro. Se ele não vier um dia numa corrida minha, não será a mesma coisa”, comentou o piloto mais jovem da Stock Car, que neste sábado (5) completará 21 anos.

O pai ficou emocionado com a homenagem no #Stock 9. “O aniversário é dele e quem ganha o presente sou eu. Ficou maravilhoso. O Guga é um filho sensacional, aliás, eu tive a benção de ter três filhos maravilhosos, a Camila, a Marina e o Guga. Então, eles são motivos de muito orgulho pra mim e a Mariliz e eu amo muito minha família. É uma homenagem singela, mas que representa muito mais do que bens materiais”, concluiu Blun.

Além do importante “push” do pai, Guga e o companheiro Sérgio Jimenez também contam com o apoio dos fãs para terem um botão de ultrapassagem a mais na etapa. A votação vai até domingo pelo site: http://stockcar.com.br/# heropush

A programação para a etapa no traçado de 3.438 metros, que vai estrear na Stock Car, começa com os treinos livres nesta sexta-feira (4). No domingo, as provas terão suas largadas às 14 horas e 15h10.

Confira a programação para a etapa do Velo Città:

Sexta-feira, dia 4

11h55 às 12h55 – 1º Treino Livre Grupo 1

13 às 14h00 – 1º Treino Livre Gropo 2

Sábado, dia 5

10h50 às 11h30 – 2º Treino Livre Grupo 1

11h40 às 12h20 – 2º Treino Livre Grupo 2

14 às 15h00 – Classificatório

Domingo, dia 6

14h00 – Largada Corrida 1 (40 minutos + 1 volta)

15h10 – Largada Corrida 2 (40 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato (Top-10):

1. 29 Daniel Serra - 178

2. 21 Thiago Camilo - 157

3. 65 Max Wilson - 148

4. 51 Átila Abreu - 136

5. 90 Ricardo Mauricio – 129

6. 88 Felipe Fraga – 123

7. 111 Rubens Barrichello – 121

8. 0 Cacá Bueno – 115

9. 80 Marcos Gomes – 106

10. 4 Julio Campos - 75

29. 73 Sergio Jimenez – 17

30. 9 Guga Lima – 14