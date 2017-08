Rodrigo Baptista e Eloi Khouri dominam em Buenos Aires pela Porsche Império GT3 Cup

(Foto: Fabian Lujan)

Emoção, grandes disputas dentro da pista, velocidade e uma grande presença de público nas arquibancadas. Tudo o que era esperado para as provas deste sábado da Porsche Império GT3 Cup no circuito 12 do Autódromo Juan y Oscar Gálvez aconteceu. Melhor para Rodrigo Baptista, na Cup, e Eloi Khouri, na Challenge, que venceram as duas corridas de suas categorias. E colocaram ainda mais emoção no campeonato.

Apesar da baixa temperatura na capital argentina, não faltou calor nas disputas dentro da pista. O circuito, aliás, foi muito elogiado pelos pilotos por conta das altas velocidades.

Com os resultados, Rodrigo chegou ao quinto triunfo na temporada da Cup e reassumiu a liderança na temporada, deixando para trás Miguel Paludo. Já Eloi acabou com a sequência de triunfos de Marçal Müller na Challenge.

Vale lembrar que para o campeonato da Challenge, apesar das duas corridas neste fim de semana, apenas o melhor resultado de cada piloto conta. Ou seja, o líder da classificação Marçal Müller vai receber a pontuação pela segunda colocação na primeira prova, já que abandonou a segunda. Enquanto isso, Eloi Khouri recebe os pontos de apenas de uma de suas duas vitórias.

Quem se destacou também foi Carlos Ambrósio com dois triunfos na Cup Master. Já na Cup Sport, Vanuê Faria foi o vitorioso em ambas as disputas. Enquanto isso, na Challenge Sport Marcus Peres venceu a primeira disputa, e Luca Seripieri levou a melhor na segunda.

A transmissão da etapa de Buenos Aires acontece no próximo domingo, em horário a confirmar, pela Band e SporTV.

Já a próxima etapa da categoria está marcada para Termas de Río Hondo, nos dias 26 e 27 de agosto.

As corridas

Cup

Prova 1

Na equilibrada disputa da classe Cup, da Porsche Império GT3 Cup, Rodrigo Baptista parece querer destoar dos principais adversários. Afinal, ele segue como o único piloto a ter mais vitórias na categoria em 2017. Na primeira prova disputada em Buenos Aires (ARG), neste sábado, o competidor somou mais um triunfo, chegando ao quarto no ano.

Com uma largada segura, Rodrigo manteve a liderança e escapou bem da disputa pelas demais posições. Assim, começou a abrir vantagem e viu JP Mauro, Werner Neugebauer, Lico Kaesemodel e Ricardo Baptista batalharem pelos demais lugares no pódio.

Ricardo até começou bem a disputa, mas perdeu rendimento. Depois de chegar ao segundo lugar, caiu para quinto conforme os minutos foram passando. Destaque para JP Mauro e Neugebauer. Os jovens pilotos que largaram em quinto e sétimo, respectivamente, se mostraram muito velozes desde o início e foram premiados com os segundo e terceiro lugares ao fim da disputa. Lico finalizou em quarto.

Na veloz pista da capital argentina, muitos pilotos saíram do traçado durante a corrida. Um dos que aproveitou bem tal situação foi Carlos Ambrósio, que garantiu a vitória na Master sem sofrer muito com os adversários de sua categoria – foi o sexto no geral.

Na Sport, Vanuê Faria também evitou os problemas durante a disputa e garantiu o triunfo, com o décimo segundo lugar geral.

Nos momentos finais da prova, o Safety Car foi acionado após Ramon Alcaraz e Cleber Faria saírem da pista. Mas nada que atrapalhasse o triunfo de Rodrigo Baptista.

Prova 2

Largar na oitava posição após a vitória na primeira corrida por conta da inversão de grid é problema? Não para Rodrigo Baptista, que viveu essa situação na segunda prova disputada em Buenos Aires, neste sábado, e pareceu não se incomodar. Afinal, com uma grande atuação e boas ultrapassagens, ele conquistou mais uma vitória: a segunda no fim de semana, a quinta na temporada.

Com inversão de oito posições na largada, Pedro Queirolo largou em primeiro, com Miguel Paludo em segundo. Logo na largada, Paludo pulou para a ponta da corrida.

Quem também teve uma boa largada foi JP Mauro, que saiu da sétima posição para a terceira, subindo para segundo logo em seguida.

Mauro até tentou apertar Paludo na briga pela liderança e chegou a obter a ultrapassagem. Algo que não durou muito.

Assim como na primeira prova, o Safety Car precisou ser acionado após Pedro Queirolo e Werner Neugebauer escaparem da pista após uma disputa.

Observando tudo de perto, Rodrigo Baptista passou a escalar o pelotão. Logo apareceu no terceiro lugar, na disputa pela vice-liderança com JP Mauro e Lico Kaesemodel. Foi então, que ele fez prevalecer o bom momento, deixou para trás os rivais e passou a caçar Miguel Paludo.

Paludo até tentou resistir, mas não suportou a pressão. Rodrigo conseguiu a ultrapassagem por fora na Ascari e chegou na primeira posição.

A briga, então, ficou pelo segundo lugar. Kaesemodel teve paciência para esperar até a última volta para ultrapassar Paludo.

Na classe Sport, Vanuê Faria terminou a disputa na primeira colocação. Enquanto isso, na Master, Carlos Ambrósio faturou sua segunda vitória no fim de semana.

Challenge

Prova 1

A prova de abertura da classe Challenge, em Buenos Aires (ARG), confirmou o que todos esperavam: Eloi Khouri aprendeu com facilidade a dominar as curvas e a velocidade no circuito 12 do Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Afinal, após liderar os treinos, ele manteve a constância na corrida e saiu com a vitória. A primeira na temporada.

No início, Eloi até precisou segurar o ímpeto de Marcus Vario. O segundo colocado no grid tentou de todas as maneiras a ultrapassagem, mas não conseguiu. Melhor para o pole position, que abriu vantagem e segurou a dianteira até o fim.

Enquanto isso, não faltou disputa nas outras posições. Líder do campeonato, Marçal Müller fez uma prova de recuperação. Após largar no sétimo lugar, o competidor se mostrou muito confiante na pista e, ainda nas primeiras voltas, alcançou o segundo posto. O até então vice-líder da disputa, Vario perdeu rendimento e caiu para quarto. Tom Filho também se aproveitou e chegou em terceiro.

Mas Marçal não foi o único a ganhar posições na corrida. Marcus Peres ultrapassou diversos adversários para sair com a vitória na Sport. E não foram poucos. Afinal, o piloto deixou a última colocação na largada para terminar em sexto. Vale lembrar que ele não participou treino classificatório – nos treinamentos livres de sexta-feira, ele tinha batido o carro e teve de ir para a prova com um veículo reserva. A disputa com Mauricio Salla pelo triunfo na categoria foi emocionante. Peres só confirmou a vitória nos minutos finais.

Entre os pilotos casa, Fernando Guerra e Pablo Delponte abandonaram a disputa.

Prova 2

Muita competência e um pouco de sorte. Com esses dois ingredientes, Eloi Khouri manteve o aproveitamento perfeito em Buenos Aires, na segunda corrida da Challenge, da Porsche Império GT3 Cup, neste sábado. Afinal, o piloto viu seu principal adversário na prova, Marcus Vario, abandonar a disputa e garantiu mais uma vez o triunfo.

Assim como na primeira corrida, Eloi e Vario tiveram uma briga acirrada pela primeira colocação. O pole position até se manteve na liderança no início, mas Vario logo foi para cima em busca do triunfo. Os dois pilotos começaram a se revezar na primeira posição até que Vario teve de abandonar. O curioso é que ele entrou na pista com um carro reserva.

Melhor para Eloi, que venceu pela segunda vez na temporada, novamente, em Buenos Aires.

A disputa na Sport também foi muito equilibrada, bem parecida com a da classe principal. Luca Seripieri e Pedro Costa tiveram uma batalha acirrada pela terceira colocação geral, a primeira na Sport. Luca, em seu melhor desempenho em toda a temporada, conseguiu ficar na frente. Mas isso depois de segurar Pedro até o fim da corrida, e com a companhia de Nando Elias. Uma atuação de destaque.

Vale também lembrar o bom desempenho do argentino Pablo Delponte, quinto colocado na prova.

Quem teve uma corrida para ser esquecida foi Marçal Müller. Líder do campeonato, ele abandonou a prova ainda no início após perder o controle do carro e sair da pista.