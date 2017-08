Vitor Genz conquista pódio em Velo Città pela Stock Car

(Foto: Divulgação)

Muitas emoções marcaram a estreia do autódromo de Velo Città, localizado no município de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, na Stock Car. A etapa teve muita disputa entre os quatro primeiros colocados do campeonato – Daniel Serra, Thiago Camilo, Átila Abreu e Felipe Fraga -, mas quem brilhou também foi Vitor Genz, terceiro colocado na primeira bateria. Depois de largar em 21º, foi um dos competidores que mais conquistou posições ao acertar a estratégia eaproveitar muito bem as seguidas entradas do safety-car.

“Estou muito feliz com mais esse pódio! A gente está batalhando bastante para conseguir um bom acerto para a classificação. Ainda estamos no caminho para isso, mas temos um bom ritmo de corrida e, por isso, conseguimos ganhar tantas posições. Acredito também que nossa estratégia foi muito importante para essa conquista, pois estávamos no lugar certo e aproveitamos muito o safety-car”, afirma Genz.

O piloto do carro #46 está escrevendo história na temporada de 2017, essa é a segunda vez que sobe ao pódio no ano. Além disso, ao vencer a segunda prova em Cascavel, tornou-se o primeiro gaúcho a vencer a principal categoria do automobilismo brasileiro. Já Valdeno Brito, comandante da locomotiva Negra #77, chegou em 14º.

Na segunda bateria, com grid invertido, Vitor Genz e Valdeno Brito, chegaram em 9º e 15º lugares, respectivamente. Com esse resultado a Eisenbahn Racing Team soma 155 pontos, com a 8ª posição no campeonato geral de equipes

A próxima etapa será no dia 10 de setembro em Londrina.

RESULTADOS FINAIS

CORRIDA #1

1º – #40 – Felipe Fraga – (Cimed Racing Team)

2º – #0 – Cacá Bueno – (Cimed Racing) – a 1s856

3º – #46 – Vitor Genz – (Eisenbahn Racing Team) – a 3s122

4º – #21 – Thiago Camilo – (Ipiranga Racing) – a 4s248

5º – #1 – Antonio Pizzonia – (Prati-Donaduzzi Racing) – a 5s367

6º – #28 – Galid Osman (Ipiranga Racing) – a 6s465

7º – #73 – Sergio Jimenez – (Bardahl Hot Car) – a 9s158

8º – #29 – Daniel Serra – (Eurofarma RC) – a 9s545

9º – #83 – Gabriel Casagrande – (Vogel Motorsport) – a 9s855

10º – #51 – Átila Abreu – (Shell Racing) – a 10s143

11º – #4 – Julio Campos – (Prati-Donaduzzi Racing) – a 10s791

12º – #25 – Tuka Rocha – (RCM Motorsport) – a 11s618

13º – #18 – Allam Khodair – (Full Time Sports) – a 17s769

14º – #77 – Valdeno Brito – (Eisenbahn Racing Team) – a 21s462

15º – #12 – Lucas Foresti – (Full Time Academy) – a 21s966

16º – #111 – Rubens Barrichello – (Full Time Sports) – a 35s037

17º – #10 – Ricardo Zonta – (Shell Racing) – a 36s520

18º – #9 – Guga Lima – (Bardahl Hot Car) – a 42s817

19º – #90 – Ricardo Mauricio – (Eurofarma RC) – a 53s865

20º – #8 – Rafael Suzuki – (Cavaleiro Sports) – a 57s047

21º – #70 – Diego Nunes – (Hero Motorsport) – a 1min10s351

22º – #5 – Denis Navarro – (Cimed Racing Team) – a 1min11s818

23º – #3 – Bia Figueiredo – (Full Time Academy) – a 1min24s102

24º – #188 – Beto Monteiro (Scuderia Colon) – – a 1 volta

25º – #117 – Guilherme Salas – (Vogel Motorsport) – a 4 voltas

26º – #30 – Cesar Ramos – (Blau Motorsport) – a 10 voltas

27º – #44 – Betinho Valério – (Hero Motorsport) – a 13 voltas

28º – #31 – Marcio Campos – (Blau Motorsport) – a voltas

29º – #110 – Felipe Lapenna – (Cavaleiro Sports) – a 22 voltas

30º – #65 – Max Wilson – (RCM Motorsport) – a 22 voltas

31º – #80 – Marcos Gomes – (Cimed Racing) – a 22 voltas

CORRIDA #2

1º – #51 – Átila Abreu – (Shell Racing)

2º – #29 – Daniel Serra – (Eurofarma RC) – a 0s824

3º – #83 – Gabriel Casagrande – (Vogel Motorsport) – a 11s889

4º – #21 – Thiago Camilo – (Ipiranga Racing) – a 12s395

5º – #4 – Julio Campos – (Prati-Donaduzzi Racing) – a 23s949

6º – #1 – Antonio Pizzonia – (Prati-Donaduzzi Racing) – a 26s999

7º – #30 – Cesar Ramos – (Blau Motorsport) – a 29s126

8º – #18 – Allam Khodair – (Full Time Sports) – a 30s533

9º – #46 – Vitor Genz – (Eisenbahn Racing Team) – a 33s224

10º – #0 – Cacá Bueno – (Cimed Racing) – a 34s817

11º – #10 – Ricardo Zonta – (Shell Racing) – a 35s235

12º – #117 – Guilherme Salas – (Vogel Motorsport) – a 40s151

13º – #80 – Marcos Gomes – (Cimed Racing) – a 41s821

14º – #25 – Tuka Rocha – (RCM Motorsport) – a 42s525

15º – #77 – Valdeno Brito – (Eisenbahn Racing Team) – a 43s071

16º – #40 – Felipe Fraga – (Cimed Racing Team) – a 43s165

17º – #8 – Rafael Suzuki – (Cavaleiro Sports) – a 46s238

18º – #70 – Diego Nunes – (Hero Motorsport) – a 47s154

19º – #28 – Galid Osman – (Ipiranga Racing) – a 51s838

20º – #188 – Beto Monteiro (Scuderia Colon) — a 52s962

21º – #9 – Guga Lima – (Bardahl Hot Car) – a 57s903

22º – #3 – Bia Figueiredo – (Full Time Academy) – a 58s904

23º – #12 – Lucas Foresti – (Full Time Academy) – a 1min18s573

24º – #90 – Ricardo Mauricio – (Eurofarma RC) – a 7 voltas

25º – #31 – Marcio Campos – (Blau Motorsport) – a 11 voltas

26º – #73 – Sergio Jimenez – (Bardahl Hot Car) – a 18 voltas

27º – #110 – Felipe Lapenna – (Cavaleiro Sports) – a 26 voltas

28º – #111 – Rubens Barrichello – (Full Time Sports) – a 26 voltas

29º – #5 – Denis Navarro – (Cimed Racing Team)

30º – #44 – Betinho Valério – (Hero Motorsport)

31º – #65 – Max Wilson – (RCM Motorsport)