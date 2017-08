Allan Khodair dá show de ultrapassagens e salva um Top10 no Velo Città

Google Plus

Rodrigo Guimarães

Se Allam Khodair teve um sábado de classificação complicada na disputa da sétima etapa da Stock Car 2017, o domingo foi de superação. Largando da 27a posição, o piloto da Full Time Texaco fez jus ao apelido de Japonês Voador. Com várias ultrapassagens, se transformou em um dos grandes destaques da prova que marcou a estreia da categoria no autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, e cruzou a linha de chegada da primeira corrida em 13o lugar. Foram, nada mais nada menos do que 14 posições conquistadas. Depois, na segunda bateria, voltou a mostrar consistência e foi o sétimo colocado.

“Nosso carro era muito bom, muito rápido. Estou muito feliz por ter conseguido somar pontos importantes depois de um sábado tão problemático. Por outro lado, fica a certeza de que, com uma posição de largada melhor, estaríamos no pódio”, disse o piloto que, com o despenho de hoje, ganhou ânimo extra para a disputa da próxima etapa, dia 10 de setembro, em Londrina.

“Depois de um primeiro semestre complicado, estamos confiantes de que, agora, poderemos virar este jogo e brigar por vitórias. Londrina é uma pista que eu gosto bastante, então estamos muito confiantes”, finalizou Khodair.