Cesar Ramos fica entre os 10 primeiros no Velo Città

(Duda Bairros)

Depois de se destacar na disputa classificatória com Márcio Campos largando na 12a colocação, a Blau Motorsport voltou a roubar a cena na rodada dupla que marcou a estreia da Stock Car no autódromo Velo Città. Na base da superação, a equipe estreante na competição mais equilibrada do país alcançou um importante Top 10 na segunda corrida deste domingo com Cesar Ramos. O dono do carro #30 saiu do fundo do pelotão para salvar importantes pontos para o campeonato depois de uma primeira prova bastante complicada.

“Estou muito feliz de ter conseguido somar pontos para a equipe. Mas, o mais importante, é que o carro demonstrou ter ótimo ritmo. Não fossem os problemas que tivemos na primeira corrida, com uma penalização, poderíamos ter chegado ao pódio hoje. Então vamos comemorar esses pontos e pensar em Londrina, onde podemos surpreender novamente”, disse o piloto.

Já Márcio Campos, que no sábado havia conquistado a melhor posição de largada da Blau Motorsport na temporada, não teve grande sorte neste domingo. A primeira corrida acabou para ele ainda na primeira volta, quando foi atingido por Marcos Gomes e acabou forçado a abandonar. Por conta do acidente, Gomes foi excluído da prova. Na segunda corrida, Campos voltou a ser vítima de um incidente e também não completou.

“É muito frustrante terminar um final de semana tão bom de forma tão ruim. Ainda mais sendo vítima das circunstâncias ou erros de outros pilotos. Mas vamos levantar a cabeça e pensar em Londrina, porque estamos evoluindo muito. Nosso carro é rápido e ainda vamos crescer muito nesta reta final de campeonato”, comentou.

A próxima etapa está marcada para o dia 10 de setembro, em Londrina.