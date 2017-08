Mesmo com toque, Tuka Rocha marca pontos no Velo Città pela Stock Car

(Foto: Divulgação)

A sétima etapa da Stock Car, no Autódromo do Velo Città, foi um grande espetáculo para o público que lotou as arquibancadas para ver pela primeira vez no circuito a categoria mais importante do país. Na pista, o que se viu foi um festival de ultrapassagens e boas disputas a cada volta, mas também inúmeros toques, que tiraram vários pilotos das duas corridas.

Largando na 15ª colocação Tuka Rocha, da Híbridos.Club/RCM Competições, fez uma corrida combativa, buscando posições e se livrando dos inúmeros incidentes, mas no meio da corrida acabou sendo rodado por um adversário e teve que buscar a recuperação nas voltas finais cruzando a linha de chegada em 12º.

"Fiz uma ótima largada, onde consegui nas voltas iniciais conquistar posições, mas depois do toque no meio da corrida o carro deu uma caída de rendimento e perdi posições. O resultado poderia ter sido melhor, mas no final o saldo foi positivo, onde pontuamos nas duas corridas", analisou Tuka, que terminou a segunda corrida na 14ª. “Esse final de semana acabou sendo positivo no meu trabalho e da equipe, onde podemos evoluir e ter um carro que sei que só vai crescer”, finalizou.

A oitava etapa da Stock Car está marcada para o dia 10 de setembro, no Autódromo Internacional de Londrina (PR).