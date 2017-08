Johan Kristoffersson consegue quarta vitória no ano pelo Mundial de Rallycross

PSRX Volkswagen deu show novamente e domina tabelas de pilotos e de equipes (Foto: divulgação/Johan Kristoffersson)

O Mundial de Rallycross agora cruza o Oceano Atlântico uma vez ao ano, e a ida ao circuito de Trois-Rivières, no Canadá, não mudou o fato de que a PSRX Volkswagen vem dominando tudo no campeonato, graças a mais uma vitória de Johan Kristoffersson, que ruma para o título com quatro provas para o fim.

A PSRX Volkswagen não deixou dúvidas desde o início ao fechar o topo da tabela nas qualificatórias com Kristoffersson na frente. A única ameaça a eles era a EKS, com Mattias Ekström em terceiro e Toomas Heikkinen em quarto a medida que sua performance caiu.

A primeira semi-final teve Kristoffersson pegando a ponta e desaparecendo na frente enquanto Kevin Eriksson pulou para segundo após Ekström marcar passo e cair para último. Enquanto Kristoffersson voou para a vitória, Janis Baumanis, Kevin Eriksson e Timmy Hansen brigaram pelo segundo posto, e foram Eriksson e Hansen que ficaram com as outras vagas para a final. Ekström decepcionou e não saiu de último, eventualmente abandonando e vendo suas chances do bicampeonato se esvaindo.

Na segunda semi-final foi a vez de Petter Solberg dominar, segurando a frente e fechando a porta na cara de Toomas Heikkinen, que tentou manter passo com o bicampeão mundial sem sucesso, eventualmente perdendo terreno para Sébastien Loeb. Solberg venceu com folga enquanto que Heikkinen cruzou a linha chegada com Loeb logo atrás.

Mundial de Rallycross – Canadá – Resultados das semi-finais

A final era claramente uma briga para ver quem parava os Polo GTI da PSRX Volkswagen já que Kristoffersson e Solberg tomaram a fila da frente, mas assim que a largada aconteceu os dois pularam na frente, e assim que Kristoffersson foi para primeiro a equipe sueca botou suas táticas em ação, por mais que o grupo liderado por Toomas Heikkinen nem mesmo conseguisse manter passo com os líderes.

A dobradinha já era certa, então Solberg só podia esperar por um erro de Kristoffersson, o que não aconteceu nem por margem mínima, visto que o sueco não girou uma roda em falso em sua condução e vencendo a quarta etapa neste ano.

Mundial de Rallycross – Canadá – Resultados das finais

A PSRX Volkswagen agora domina tudo no campeonato, com Johan Kristoffersson liderando a tabela com 211 pontos contra 176 de Solberg e 158 de Ekström, além dos 387 pontos no topo das equipes contra os 279 do Team Peugeot-Hansen.

As atenções agora vão para a volta à Europa, já que no dia 3 de Setembro a ação volta numa de seus palcos mais prestigiosos, que é circuito de Lohéac, na França, o qual costuma atrair um público de até 70 mil pessoas, além de convidados de renome para o grid.