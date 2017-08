Rodrigo Baptista planeja volta ao pódio na etapa de Utah da Pirelli World Challenge

(Foto: Divulgação)

Enquanto vive uma excelente temporada na Porsche Império GT3 Cup, com a liderança na principal disputa da modalidade sprint após quatro etapas, o piloto Rodrigo Baptista segue em busca do equilíbrio ideal para continuar na briga pelas primeiras colocações da Pirelli World Challenge, competição norte-americana de automobilismo multimarcas. Neste fim de semana (12 e 13), Digo – como é conhecido – está na cidade de Tooele (EUA), onde será o GP de Utah Motorsports Campus.

Na sétima de nove etapas para a categoria GTS, Digo espera repetir o bom desempenho que teve nas rodadas duplas de Saint Petersburg, na estreia, ou quem sabe até se aproximar do que fez em Lime Rock Park, quando venceu as duas disputas do fim de semana. Para o atleta do HTPro Team, a intenção é voltar a ser presença frequente no pódio da competição norte-americana.

“É difícil fazer uma análise e previsão de resultados no automobilismo, porque em uma corrida a gente nunca sabe o que vai acontecer antes da bandeirada final. Quero voltar a ter os bons resultados e acredito que esta pista de Utah vá me favorecer. Se tudo der certo, volto ao pódio aqui, quem sabe em ao menos uma das corridas. Tentar recuperar os pontos que perdi nas últimas etapas e subir o máximo possível na tabela de classificação, esses são meus objetivos”, destaca o dono da Porsche #3.

O autódromo de Utah Motorsports Campus conta com 24 curvas e 4,9 km de extensão. “Para mim, esta pista será igual a todas as outras da Pirelli World Challenge, já que este é meu ano de estreia na categoria. Não conheço bem o percurso, com poucos treinos e alguns testes no simulador. É um circuito diferente dos outros. É mais aberto e quase no meio do deserto, bem plano. Não tem sobe e desce como nas outras corridas que andei nos EUA. Parece ser legal e não é tão rápida, mas bem técnica. Para minha Porsche, será muito bom. Espero ser o mais veloz, ou pelo menos um dos mais”, define.

Após seis etapas realizadas na GTS, ou seja, 12 corridas disputadas, Rodrigo Baptista aparece em quinto lugar na tabela de classificação, com 140 pontos. Seu companheiro de equipe Flying Lizard Motorsports, Nate Stacy, é o quarto, com 159. O top 3 da competição tem Lawson Aschenbach isolado na liderança, com 268 pontos, Ian James, com 181, e Martin Barkey, com 179, vem em seguida, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.