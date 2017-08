Copa Classic volta a Tarumã para 5º etapa neste final de semana

(Foto: Milton Amaral)

Neste fim de semana a grande Porto Alegre volta a ver o show da Copa Classic no Autódromo Internacional de Tarumã, localizado em Viamão. Após a etapa realizada em Santa Cruz do Sul, Tarumã receberá novamente a Classic para a sua 5ª etapa do campeonato gaúcho, e novamente, assim como na última etapa, dividirá a pista simultaneamente com a Copa Fusca e o Campeonato Gaúcho de Marcas 1.6 Super, medida realizada para que a união das categorias gere um grid mais numeroso, melhorando, assim, o espetáculo para o público. Cada categoria classificará e pontuará separadamente em seu respectivo campeonato.

Na cat. B, a disputa continua acirrada entre Cleiton Krause (Uno Bala #39) e Tiago/Nereu Rebechi (Gol #36), empatados com xx pontos. Já na cat. FL, folgada vantagem para Leonardo "Passarinho" Flores (Fusca #55), com 200 pontos contra 68 de Vinetou Zambon (Gol #27).

E o Automóvel Clube do RS fará promoção em comemoração ao Dia dos Pais: pai que entrar acompanhado do filho (ambos apresentando documento de identificação) não pagará ingresso. O valor do ingresso é R$ 20, diretamente na bilheteria do autódromo.

A programação conta com treinos livres das categorias durante o sábado, a partir das 8h30min e encerrando às 17h20min. No domingo, a tomada de Classic/Fusca/Marcas 1.6 será às 9h15min, seguido do Marcas 1.4 a partir das 10h10min. As baterias de Classic/Fusca/Marcas 1.6 serão às 11h30min e às 14h45min. Já as baterias do Marcas 1.4 serão às 13h45min e às 15h45min.