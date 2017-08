Penske confirma Dane Cameron e Juan Pablo Montoya em seu retorno a IMSA

(Foto: Divulgação Penske)

A equipe Penske anunciou na tarde desta terça-feira, 15, os pilotos que estarão representando a equipe no IMSA Weathertech SportsCar 2018. Juan Pablo Montoya e Dane Cameron vão alinhar com o novo Acura DPi, construído em parceria com a Oreca.

Os dois pilotos estarão competindo em tempo integral. Para as provas longas, o terceiro nome será anunciado nos próximos dias. O lançamento oficial do Acura ARX-05 acontece na próxima sexta-feira 18, durante o Monterey Car Week.

“Nós trabalhamos em conjunto com nossos parceiros da Acura Motorsports e Honda (HPD) para reunir os melhores pilotos para ajudar no desenvolvimento do nosso programa e competir, buscando a vitória,” disse Roger Penske. “Ter Juan e Dane em nosso programa reúne dois pilotos com uma vasta experiência em corridas de protótipos e já ganharam nos mais altos níveis do esporte. Isto representa um grande começo para o nosso programa para 2018.”

“Eu realmente gostei de trabalhar com Roger e o Team Penske nos últimos quatro anos”, disse Montoya. “Quando Roger perguntou se eu gostaria de ser parte inicial desta nova operação, foi uma decisão fácil. Eu sempre amei corridas de carros esportivos. É definitivamente um desafio e que vai ser muito divertido em desenvolver um carro novo com a Acura. Estou animado para iniciar o teste da ARX-05 na próxima semana. O Team Penske começou sua tradição vencedora em carros esportivos e vai ser legal ser parte de um novo capítulo com a equipe”.

Dane Cameron troca a Action Express Racing, equipe que compete com protótipos Cadillac por um novo desafio. “Ter a chance de correr pelo Team Penske é como um sonho se tornado realidade para um piloto”, disse Cameron. “Ver todo o esforço e os recursos que Acura Motorsports está colocando neste novo programa para desenvolver e ganhar com o ARX-05, é realmente impressionante. Estou tão animado com a oportunidade de se tornar parte da equipe e trabalhar com um cara que fez todas as coisas, como Juan tem feito. Vai ser uma experiência incrível adicionar o meu nome à lista de pilotos que competiram pelo Team Penske”.

O novo protótipo será construído sob o chassi do Oreca 07, sendo equipado com um motor Acura AR35TT, V67 de 3,5 litros, biturbo.