Seletiva de Kart Petrobras define programação da 2ª etapa classificatória em Vespasiano

(Flávio Quick)

programação da segunda etapa classificatória da Seletiva de Kart Petrobras, que definirá mais três finalistas para a decisão da 19ª edição do evento, já está definida. A disputa acontece nos dias 18 e 19 deste mês, no kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG), dentro da 2ª edição da Taça Minas Gerais de Kart. Os kartistas inscritos na categoria Super Sprinter e que estiverem dentro dos critérios da Seletiva (com idade entre 15 e 18 anos), poderão concorrer às três vagas para a grande final.

As atividades começam na sexta-feira (18) com a realização do sorteio dos motores e dois treinos livres. No sábado (19) serão realizadas as tomadas de tempo e as duas provas para a definição dos três pilotos que vão garantir vaga na final da Seletiva.

As vagas serão definidas para os três melhores classificados da categoria Super Sprinter, seguindo essa ordem e que estiverem dentro dos critérios da Seletiva (com idade entre 15 e 18 anos):

1ª vaga: vencedor da primeira prova

2ª vaga: vencedor da segunda prova

3ª vaga: quem somar mais pontos nas duas provas, considerando pontos para o pole position e melhores voltas de cada prova.

Binho Carcasci, organizador e idealizador da Seletiva de Kart Petrobras, espera por mais uma etapa equilibrada e com bastante disputa nas baterias. “Fico feliz de voltar a Minas Gerais mais uma vez e dar oportunidade a pilotos da região de tentarem uma vaga para a final da Seletiva de Kart Petrobras.Com certeza teremos mais uma rodada de muito equilíbrio e brigas acirradas. Nomes como o Gabriel Paturle, que foi o primeiro que se classificou no ano passado, quando estivemos em Vespasiano, e Lucca Abreu, que vem de um longo tempo fora do Brasil e quer recuperar o tempo perdido, já estão confirmados e outros pilotos podem surpreender. Então, mais uma vez teremos uma bela disputa”, destacou Carcasci.

A final da Seletiva 2017 terá mais uma vez 12 kartistas. Três já foram conhecidos na etapa em Penha (SC), e mais três garantem a vaga neste sábado (19) em Vespasiano. Os demais finalistas (sempre três por evento) serão definidos em Aldeia da Serra (23 de setembro) e Paraíba (14 de outubro). A data e local da final serão divulgados em breve.

O campeão da 19ª edição da Seletiva de Kart Petrobras vai faturar 85 mil reais, o vice-campeão 8 mil reais e mais um piloto será premiado, com os três participando de um programa de orientação, que inclui teste com monoposto de base na Europa, treino em carro de turismo no Brasil, experiência em simulador de F-1 e muito mais.

Veja a programação da categoria Super Sprinter:

Sexta-feira, dia 18

14h05 às 14h35 – 1º Treino livre oficial

15h50 às 16h20 – 2º Treino livre oficial

Sábado, dia 19

8h13 às 8h23 – Treino de aquecimento

9h30 às 9h40 – Tomada de tempos

10h55 às 11h10 – Primeira prova

13h45 às 14h05 – Segunda prova

Pilotos já classificados (três das 12 vagas):

Pedro Goulart (RS)

Edgar Bueno Neto (PR)

Arthur Leist (RS)

O calendário da 19ª edição da Seletiva de Kart Petrobras: *

Fase Classificatória

1ª Etapa – 22 de julho – Penha (SC) – Campeonato Brasileiro de Kart

2ª Etapa – 19 de agosto – Vespasiano (MG) – Taça Minas Gerais de Kart

3ª Etapa – 23 de setembro – Aldeia da Serra (SP) – Copa SP Light de Kart

4ª Etapa – 14 de outubro – João Pessoa (PB) – Copa Brasil de Kart

Final

Data e Local a serem definidos