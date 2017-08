Rodrigo Baptista faz pole e vence a corrida 1 da Pirelli World Challenge em Utah

(Bob Chapman / Autosport Image)

O jovem piloto Rodrigo Baptista, da equipe Flying Lizard Motorsports, foi um dos destaques da sétima de nove etapas da Pirelli World Challenge para a sua categoria, a GTS, no GP de Utah Motorsports Campus. Após garantir a pole position no treino classificatório, Digo - como é conhecido - venceu a corrida 1 da competição, realizada no fim da tarde do sábado (12). Na manhã do dia seguinte, o atleta do HTPro Team levou uma batida nas voltas finais da bateria 2 e completou em 14º.



"No sábado fiz uma corrida muito boa e o carro foi quase perfeito", contou Rodrigo Baptista. "Sentia minha Porsche deslizar um pouco quando eu acelerava ao máximo, enquanto meus concorrentes, uma KTM e uma Maserati, estavam muito rápidos atrás de mim. Fiz o meu melhor para garantir o primeiro lugar e consegui atingir o objetivo. Só tenho que agradecer a todos da equipe Flying Lizard, e a Porsche, pelo trabalho árduo. Tive um carro excelente na primeira disputa", completou o piloto.



O autódromo de Utah Motorsports Campus conta com 24 curvas e 4,9 km de extensão e se destaca por estar localizado no deserto. Assim, mesmo com pneus novos na corrida do domingo, dificuldades não faltaram para o piloto se adaptar às condições da pista. "Para guiar o carro estava bom, porém minha Porsche esquentou muito com o calor e perdemos potência. Não conseguia acompanhar os primeiros colocados e nem ao menos ultrapassar quem estava mais devagar do que eu. A cinco voltas do fim, fui tocado pelo Jeff Courtney e tive que abandonar", explicou.

Após a disputa em Utah, Rodrigo Baptista retorna para o Brasil, onde competirá na quinta etapa da Porsche Império GT3 Cup na categoria sprint, em Termas do Río Hondo, entre 25 e 27 deste mês, na Argentina. Em seguida, o piloto do HTPro Team viaja de novo para os Estados Unidos, onde terá pela frente as duas rodadas duplas finais da Pirelli World Challenge: entre 1º e 3 de setembro, no Texas, e a decisão, de 15 a 17 de setembro, em Sonoma, na Califórnia, cidade-sede da Flying Lizard Motorsports.