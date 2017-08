Santa Cruz do Sul recebe 4ª etapa do Brasileiro de Endurance

(Bruno Terena/MS2)

Depois da terceira etapa, que aconteceu no mês de julho, em Interlagos, o Endurance Brasil desembarca em Santa Cruz do Sul para a quarta prova da temporada – Três Horas de Santa Cruz do Sul, válida pela 4ª etapa do Brasil e do Gaúcho, onde são esperados um grid de 30 carros para a disputa na simpática cidade do interior gaúcho.

Com 3.531 metros e 14 curvas de todos os tipos – rápidas, lentas, chicanes, em subida, descida -, o circuito inaugurado em 2005 tem ingredientes de sobra para fazer das três horas de prova emoções e surpresas a cada volta.

O campeonato chega a sua metade e o momento é de buscar uma vantagem ainda maior na disputa pela liderança das cinco categorias. Na GP1, a liderança no Brasileiro é do Porsche 911 #20, formado pela Marcel Visconde e Ricardo Maurício, que venceu as duas últimas provas em Interlagos e Curitiba. No campeonato Gaúcho, a liderança é da Lamborghini MCR #18 de Fernando Poeta.

Na categoria P2, a dupla Mauro Kern e Paulo Sousa (Tubarão #32) é a líder do Brasileiro, no Gaúcho Henrique Assunção e Fernando Ohashi (MRX #65) ocupam o topo da tabela.

Os protótipos da classe P3 têm Marcelo Vianna e Julio Martini (Tubarão #69) como líderes na competição nacional, que a bordo do Tubarão #69 são a dupla a ser batida, já que estão invictos na competição. Os irmãos Gustavo e Rafael Simon (MRX #56) são os líderes do Gaúcho. “O objetivo é continuar com a mesma preparação, já que está tudo dando certo. Eu amo correr em Santa Cruz do Sul. Acho que é a pista mais técnica do Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva e isso deixará a corrida imprevisível por conta das entradas do safety car. Porém, vamos em busca quarta vitória no ano, que pode nos colocar ainda mais na liderança do campeonato”, destacou Marcelo Vianna.

Na GT1, duas super máquinas lideram. A Ferrari #155 de Carlos Kray, Ricardo Mendes e Telmo Tecchio tem 275 pontos contrar 265 da Lamborghini #46 de Vilson Jr. e Paulo Rutzen, segundo colocados no Brasileiro e líderes do Gaúcho.

“A disputa está boa entre os carros. Cometemos erros em Curitiba e São Paulo que vamos corrigir para Santa Cruz. Esperamos que seja uma boa corrida e possamos sair de lá com a vitória! O carro está muito bom e desta vez teremos uma corrida sem chuva”, analisou Carlos Kray, referindo-se a terceira etapa do Gaúcho, que aconteceu em Santa Cruz do Sul, no mês maio, onde a chuva não deu trégua.

A primeira posição da GT2 é da Maserati #34, da dupla Maurizio Billi e Marco Billi, com a segunda colocação ocupada por Julio Borlenghi e Raphael Reis.

Além das atrações na pista, a APE – Associação de Pilotos de Endurance também preparou um receptivo para pilotos, equipes, patrocinadores e convidados, que poderão acompanhar a prova no confortável espaço, que também inclui serviço de Buffet.

A largada da quarta etapa da temporada 2017 está marcada para as 13h20 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo dos sites endurancebrasil.com e pelas fanpages @endurancebrasil @AutoMaisTV.

Confira a programação:

Sexta-feira – 18 de agosto

09h às 09h50 – 1º Treino Livre Oficial – Todas as categorias do Endurance

10h40 às 11h30 – 2º Treino Livre Oficial – Todas as categorias do Endurance

13h às 13h50 – 3º Treino Livre Oficial – GT1/GT2/TS/T

14h40 às 15h30 – 3º Treino Livre Oficial – GP1/P2/P3

16h15 às 16h45 – 4º Treino Livre Oficial – GT1/GT2/TS/T

16h55 às 17h25 – 4º Treino Livre Oficial – GP1/P2/P3

17h35 às 17h55 – Briefing pilotos Endurance

Sábado – 19 de agosto

13h – Abertura de Box

13h10 – Fechamento de Box

13h13 – Endurance Placa 5 min

13h18 – Endurance volta de apresentação

13h22 – Largada Três Horas de Santa Cruz