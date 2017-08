Nos 25 anos do Sertões, X Rally Team inicia defesa do título

(Ricardo Leizer/Fotop)

Começa neste final de semana a 25ª edição do Rally dos Sertões, a principal e mais difícil prova do off-road brasileiro. Em prova comemorativa que percorrerá 3,3 mil quilômetros saindo de Goiânia (GO) rumo ao inédito destino de Bonito, no Mato Grosso do Sul, carros, motos, quadriciclos e UTVs enfrentarão grandes desafios durante sete dias de muita poeira e velocidade.



Campeões gerais na edição de 2016, a dupla do X Rally Team formada pelo piloto Cristian Baumgart e o navegador Beco Andreotti inicia a disputa com uma nova missão – a de defender o título conquistado no ano anterior. A receita é a mesma: o time vai, pelo quarto ano consecutivo, correr com os Ford Ranger V8 construídas pela NWM Motorsports, preparadora sul-africana.



“A gente entra no rali para acelerar e tentar vencer sempre. Isso depende de vários fatores, como sorte, competência, treinamento e um carro muito bom para fazer todo esse trecho e sobreviver à quebradeira. São grandes os desafios de um rali como o Sertões”, diz Cristian Baumgart.



Para o navegador Beco Andreotti, a estratégia é parecida com a do ano passado. Trabalhar em cada detalhe, por menor que seja, e aproveitar as oportunidades. “Vamos fazer o nosso trabalho, focar nos detalhes, manter a concentração alta. Qualquer deslize pode trazer muito prejuízo. Então vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível”, afirmou.



A dupla é a mais longeva da história do rali brasileiro. São 18 anos atuando como dupla em diversas provas do off-road nacional e internacional. Uma sinergia que, na opinião de Beco, é vantajosa. “Nosso entrosamento é muito forte; sabemos quando um precisa puxar o outro. O negócio é começar de maneira agressiva desde o primeiro quilômetro, como fizemos no ano passado. Foi uma estratégia que funcionou, nos permitiu abrir vantagem e passar o restante do rali administrando e poupando o equipamento”, completou.



Marcos Baumgart – irmão de Cristian – e o navegador Kleber Cincea também fazem parte do rol das duplas mais longevas do fora de estrada no Brasil. O duo – que não completou a prova em 2016 – destaca que o ritmo da edição comemorativa do Sertões vai ser algo que “beira o insano”.



“A galera vai acelerar, pode ter certeza disso. A categoria mais rápida do Sertões está com seis carros, todos com duplas experientes, talentosas e vencedoras. Então, uma das certezas que temos é de que esta prova será extremamente disputada, com vários carros andando junto. Vai ser bonito de ver. E não tem favorito”, ressalta Marcos.



Seu navegador compartilha da mesma opinião. “O Sertões é sempre aquela pauleira diária pela frente. Por melhor que seja o carro de que dispomos, é sempre uma incógnita, e isso é a essência do rali. Temos uma quantidade boa de carros T1 FIA e isso deixa a disputa mais temporada, o que vai valorizar ainda mais o título para quem o conquistar, com certeza”, conclui Kleber Cincea.



A programação oficial do Rally dos Sertões começa no sábado (19) em Goiânia com uma carreata pelo centro da cidade e o prólogo – prova curta que define a ordem de largada do primeiro dia -, finalizando com a largada promocional no autódromo da capital goiana.



No domingo a caravana parte em direção ao desafio de dois mil quilômetros de trechos cronometrados e um total de 3.300 de prova, passando por Goianésia, Santa Terezinha de Goiás e Aruanã, no estado goiano; Barra do Garças, em Mato Grosso, e entra no Mato Grosso do Sul para os estágios finais fazendo paradas nos municípios de Coxim, Aquidauana e com a chegada em Bonito.





PROGRAMAÇÃO:

19 de agosto (sábado)

9h – Carreata pelo centro de Goiânia

10h30 – Prólogo (definição da ordem de largada)

Distância: 6 quilômetros

Local: Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo.

18h30 – Largada promocional no Autódromo de Goiânia