Pedro Piquet disputa rodada da FIA Fórmula 3 Euro em Zandvoort

Van Amersfoort Racing

Se há uma etapa caseira para Pedro Piquet na FIA Fórmula 3 Euro, esta é a realizada em Zandvoort, na Holanda. O desafio do próximo fim de semana será no tradicional circuito holandês, que fica a cerca de 85 quilômetros da oficina da equipe Van Amersfoort e a 30 quilômetros de Amsterdã, onde vive o piloto brasileiro.

Projetado em 1948 pelo arquiteto John Hugenholtz, o mesmo de autódromos como Suzuka (Japão), Zolder (Bélgica) e Jarama (Espanha), o circuito de Zandvoort foi considerado por muitos aos um dos mais técnicos do mundo,com suas curvas de diferentes raios e variações de altura pelas dunas próximas ao Mar do Norte.

Hoje, uma parte do circuito original ainda é preservada, com o trecho que vai da reta dos boxes, passa pela famosa curva Tarzan, e as primeiras sete curvas. Com a compactação do terreno do autódromo, um novo traçado foi desenhado em 1995 com um miolo mais lento, passando a 4,3 km.

A família Piquet tem história em Zandvoort, com uma vitória de Nelson Piquet no GP da Holanda de 1980. O tricampeão também é o dono do recorde do antigo - e veloz - traçado de 4,2 quilômetros, com 215 km/h de média em 1985.

Aliás, a semana também é especial para os Piquet pelo aniversário de 65 anos do tricampeão nesta quinta-feira, e Pedro espera presentear o pai com mais um bom resultado na temporada. Em 2017, Pedro pontuou em cinco das seis rodadas triplas e tem um segundo lugar em Norisring como melhor resultado.

"Estou bastante animado para a etapa de Zandvoort. É um dos circuitos mais difíceis de se ultrapassar no campeonato, então a classificação é mais importante do que nas outras pistas. Vou focar bastante para acertar as curvas de alta velocidade, já que é a pista mais desafiadora da temporada nesse ponto, com uma carga aerodinâmica muito alta. Estou fazendo simulador essa semana na fábrica da equipe, que é pertinho da pista e quinta-feira já vou para a pista". Comenta o piloto.

O brasileiro já competiu em Zandvoort na temporada de 2016 e espera aproveitar o aprendizado para marcar pontos nas três provas do fim de semana. Os treinos começam nesta sexta-feira, com a primeira corrida sendo disputada no sábado e as duas demais provas, no domingo.

O site da categoria transmite as três baterias ao vivo (www.fiaf3europe.com).